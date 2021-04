Băsescu il descifreaza pe Putin: "Vrea să ajungă la gurile Dunării nu am dubii!"

Adjunctul ataşatului militar în cadrul Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti, Aleksei Grişaev, a fost declarat persona non grata, deoarece „activităţile şi acţiunile sale contravin prevederilor Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice din 1961”, informează Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE).

S-au scris mai multe dezvaluiri despre ascensiunea neo-marxismului in Romania, cu "sectiunile" de varf de la USR si Plus, pe vechile sau noile filiere ale Securitatii. De pilda, e de notorietate ca partidul lui Dacian Ciolos s-a structurat pe bazele unei formatiuni a vechilor securisti, iar liderul - cel care i-a fost gardian in decembrie '89 dizidentei Doina Cornea - a fost racolat de SIE, la fel si Dan Barna, preia o grupare construita din urmasii "fantomelor", "cartitele" si "conservelor" DSS.