Florin Cîţu își forteaza norocul cu doar o zi inaintea protestelor ample din 21 decembrie 2021 impotriva introducerii certificatului verde. Multimea este deja nervoasa pentru limitarea drepturilor si libertatilor cetatenesti si ameninta - pe retelele de socializare - cu "jupuirea" in piata publica pentru "infractorii Cîțu și Arafat", pe care ii consideră "dușmanii romanilor, vanduti corporatilor".

Cîțu a starnit o furtuna de mesaje de ură ale românilor după ce a afirmat că nu i se pare normal să fie decontate testele pentru COVID de la bugetul de stat pentru cei care nu vor să se vaccineze. El a adăugat că proiectul privind certificatul verde poate fi trecut prin Parlament până la finalul anului.

"Punctul meu de vedere în privinţa acestor vouchere îl ştiţi foarte bine. L-am spus de fiecare dată. Nu mi se pare normal să decontăm de la buget teste pentru cei care nu vor să se vaccineze. Acesta e punctul meu de vedere, dar vreau să văd şi această variantă", a declarat Florin Cîţu, întrebat luni la Parlament despre voucherele prin care angajaţii se pot testa pentru COVID-19.

"Dar ti se pare normal ca noi, 60% dintre romanii nevaccinati sa-ti platim tie si sa-ti decontam milioanele de doze de vaccinuri cu care te imbogatesti tu si liota ta de politicieni corupti? Ti se pare normal sa te mai suportam mult? Pe tine si pe ceilalti infractori de la conducere? Nu ti-e frica, mai Cîțule, ca tu si cu ceilalti o sa fiti jupuiti intr-o buna zi in piata publică? N-o sa mai stea nimeni sa te mai judece pe tine, pe Arafat si pe Iohannis si cozile voastre de topor, ca pe Ceausescu! O sa va duca la streang direct, n-o sa mai vedeti plutonul de executie!", comenteaza un internaut pe Facebook, care a primit 23.000 de like-uri de la ceilalti participanti care sunt de acord cu acesta, alte amenintari si mai dure au curs cu nemiluita.

Posibilitatea testării cu teste antigen, variantă la care ţine PSD prin ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, va apărea în certificatul verde profesional, pe care coaliţia doreşte să-l adopte până la finalul anului, au transmis surse guvernamentale. Documentul ar urma să prevadă şi posibilitatea testării cu teste antigen. PSD ţine la această variantă, iar ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, susţine că ea este prevăzută şi în documentele Comisiei Europene, argument cu care ar putea convinge PNL care iniţial a respins această idee.

Proiectul de lege pregătit de ministrul Sănătăţii prevede, de asemenea, că nevaccinaţii vor avea la dispoziţie 15 teste decontate de stat. Acestea nu se vor oferi fizic, ci sub forma unor vouchere în format electronic cu care angajatul se va putea adresa oricărui laborator, farmacii sau medicului de familie. Valoarea voucherelor nu a fost însă stabilită şi nici nu există încă punctul de vedere al Ministerului Finanţelor dacă există bani în buget pentru această măsură.