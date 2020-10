Ca sa poata fi numit prefect, Traian Berbeceanu a fost angajat de PNL mai întâi la Camera Deputatilor pe un post de inalt functionar public

Premierul Ludovic Orban ar fi decis sa il demita pe prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, la urmatoarea sedinta de Guvern, care ar putea avea loc miercuri sau joi.

Traian Berbeceanu, actualul sef de cabinet al ministrului de Interne Marcel Vela, este dat de mai multe surse din PNL drept urmatorul prefect al Capitalei. Marti, 20 octombrie, Berbeceanu a fost angajat la grupul PNL din Camera Deputatilor pe un post de conducere aferent statutului de inalt functionar public. Potrivit legii, un prefect poate fi instalat doar daca a lucrat anterior ca inalt functionar public.

"Schimbarea unui prefect se face doar prin Hotarare de Guvern. Confirm ca la nivelul MAI am dispus o evaluare a activitatii Institutiei Prefectului Bucuresti de catre Directia Generala pentru Relatia cu Institutiile Prefectului", a declarat Marcel Vela pentru News.ro in cursul zilei de luni, 19 octombrie. Premierul a declarat luni ca activitatea prefectului va fi analizata, avand in vedere ca in cursul zilei de duminica a declarat ca nu cunoaste numarul de imbolnaviri din Bucuresti si faptul ca municipiul a trecut de rata de infectare de 3 cazuri la mia de locuitori.

Gheorghe Cojanu a facut la ora 19.00 declaratii neclare in legatura cu rata de infectare din Bucuresti si cu luarea deciziilor in scenariul rosu, dupa care a intrat din nou in direct, la ora 22.30, prin telefon, ca sa faca completari. Numai ca s-a dovedit ca seful Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta nu stia, nici la 10 ore de la comunicarea publica a datelor oficiale, despre situatia la zi a epidemiei de coronavirus si care este numarul de infectari noi in Bucuresti. Gheorghe Cojanu a motivat ca era la cumparaturi duminica si ca, din acest motiv, nu a vazut bilantul oficial al Guvernului privind numarul de imbolnaviri, decese si rata de raspandire a noului coronavirus.

Traian Berbeceanu, fostul sef al Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Alba Iulia, a fost numit la finalul anului trecut seful de cabinet al ministrului de Interne, Marcel Vela. Fostul politist a devenit cunoscut dupa ce a condus ancheta impotriva unei grupari de hoti de fier vechi din Hunedoara, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru presupuse fapte de coruptie pe care le-ar fi comis in timpul anchetei. In iunie 2016, Traian Berbeceanu a fost achitat in prima instanta pentru mai multe infractiuni, printre care spalare de bani, luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata, sprijinire a unui grup infractional organizat si complicitate la delapidare. Decizia nu este definitiva si a fost atacata de procurori.