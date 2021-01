Ca si cum Băsescu ar fi usă de Biserică: "Niste semidocti. Sosoaca ar fi buna de sefa de galerie la Dinamo si Simion sef de galerie la Steaua!"

Traian Basescu a atacat dur AUR, sustinand ca nu are nimic de spus si ca "doar latra patriotismul". Tâfna vine din faptul ca PMP, condus de Basescu, nu a trecut pragul electoral la parlamentarele din decembrie 2020, in vreme ce AUR a fost surpriza alegerilor.

"Cred ca doamna senator Sosoaca ar fi buna de sefa de galerie la Dinamo si Simion sef de galerie la Steaua. Martusisesc ca, in ziua votului, cand vedeam ca nu intra PMP in alegeri, am intrebat: Ce partid e asta? AUR asta? Cine sunt ei? Au aparut peste noapte cu un suport extraordinar in Diaspora. Nu cred ca au ceva de spus tarii, in afara de vadimisme n-au mare lucru de spus. Insa deosebirea dintre ei si Vadim este ca Vadim era un om citit. Ei sunt semidocti care isi latra patriotismul si asa-zisul antisistem, pozitiile antisistem. Daca i-ai pune sa guverneze, n-ar fi in stare sa faca nimic, ar prabusi tara", a spus Traian Basescu.