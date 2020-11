Camera Deputatilor a adoptat ordonanta de urgenta prin care angajatii isi pot reduce cu 50% timpul de lucru pe perioada starii de alerta

Camera Deputatilor a adoptat marti, 17 noiembrie, in calitate de for decizional, proiectul de lege care aproba ordonanta de urgenta 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul pandemiei.

Astfel, exista posibilitatea reducerii cu cel mult 50% a timpului de munca, din cauza instituirii starii de alerta, iar salariatii afectati de aceasta masura beneficiaza de "o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut lunar prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut lunar aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca, in completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat".

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare posibilitatea acordata angajatorului de reducere a timpului de munca al salariatilor, cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual de munca, cu repartizarea corespunzatoare a programului de lucru si reducerea corespunzatoare a salariului.

"Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 112 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile legii, in cazul reducerii temporare a timpului de munca, determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/ asediu, in conditiile legii, pe perioada starii de urgenta/alerta/asediu, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta/alerta/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca a salariatilor cu cel mult 50% din durata zilnica, saptamanala sau lunara, prevazuta in contractul individual de munca, cu informarea si consultarea sindicatului, a reprezentantilor salariatilor sau a salariatilor, dupa caz, anterior comunicarii deciziei salariatului", arata proiectul adoptat marti de catre deputati.

De asemenea, reducerea timpului de munca este stabilita prin decizia angajatorului, pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare, lunar, angajatorul avand obligatia de stabilire a programului de munca pentru intreaga luna. Reducerea timpului de munca se aplica si in cazul programului de munca in ture, precum si in cazul programului de munca inegal.

Decizia angajatorului privind reducerea timpului de munca, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile si drepturile salariale aferente se comunica salariatului cu cel putin 5 zile inainte de aplicarea efectiva a masurii.

Pe durata reducerii timpului de munca salariatii afectati de masura beneficiaza de o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut lunar prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut lunar aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca, in completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat, mai prevede actul normativ.

Indemnizatia "este suportata de angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, si se achita la data platii salariului aferent lunii respective, urmand a se deconta, in cel mult 5 zile de la emiterea deciziei din bugetul asigurarilor pentru somaj dupa indeplinirea de catre angajator a obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea in conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de decontare a sumelor se stabileste prin hotarare a Guvernului", conform sursei citate.

Pe 8 septembrie, Senatul a adoptat proiectul privind aprobarea acestei OUG, ca prim for sesizat, iar votul de marti al Camerei a fost decizional. Prin urmare, legea merge la promulgare.