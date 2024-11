Campionul absolut al contractelor cu statul este un baron PNL - Iftime din Botoșani, afaceri de 3 miliarde de euro din bani publici (P)

Aproximativ 700 de susținători au fost alături de președintele PSD Marcel Ciolacu la dezbaterea organizată de Antena 3 CNN. Printre aceștia, în afară de cei mai importanți lideri ai PSD, cum ar fi Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Olguța Vasilescu, dar și aleși locali, parlamentari sau europarlamentari ai partidului. În sală au fost prezenți însă și oameni din afara partidului.

Primele rânduri au fost ocupate de lideri importanți ai partidului, însă nu toți cei prezenți și-au ocupat locurile destinate. Astfel, între Sorin Grindeanu și Paul Stănescu a stat o doamnă, Mihaela Neagu, despre care ulterior presa a scris că ar avea mai multe firme care are contracte cu statul.

Liderii PSD nu o cunosc pe Mihaela Neagu

Atât Sorin Grindeanu, cât și Paul Stănescu au declarat ulterior că nu o cunosc pe Mihaela Neagu, cea care a stat între cei doi lideri PSD.

„Lângă mine putea sta oricine, eu stau lângă oricine, eu nu am o problemă de rasă, de sex, eu stau lângă oricine. Nu știu eu ce face fiecare în privat sau Marcel Ciolacu știe în privat ce face fiecare. A stat pe acel loc pentru că așa a dorit domnia sa. (...) Eu nu am întrebat-o ce face doamna în privat. Nu am nicio treabă cu doamna, de unde să o cunosc pe doamna, dacă mă întrebi pe mine ce face doamna și cine e doamna. Susținătorii lui Marcel Ciolacu sunt cei care vor ei, din toate categoriile sociale și din toată țara și lumea asta", a declarat Paul Stănescu pentru Snoop.ro.

„Nu o cunosc pe doamna și nu știu cum a ajuns pe acel loc", a declarat Sorin Grindeanu, potrivit Snoop.ro,

Campioană la contracte cu statul sub guvernare PNL

Mihaela Neagu ar fi o femeie de afaceri de succes, care are mai multe firme, iar o parte din ele au și contracte cu statul. Cele mai multe contracte ar fi fost făcute în perioada 2020-2021. Conform snoop.ro, una din firmele în care apare Mihaela Neagu a fost printre din cele mai active companii din perioada pandemiei.

În acești ani, guvernarea era una sub sigla PNL, condusă de Ludovic Orban iar mai apoi de Florin Cîțu. Potrivit celor de la Snoop.ro, în ultimii 5 ani, firmele Mihaelei Neagu ar fi avut aproximativ 1.800 de contracte.

Cu toate astea, Mihaela Neagu nu este nici pe departe campioană la contracte cu statul. Acest loc fruntaș este ocupat de liberalul Valeriu Iftime, noul președinte CJ Botoșani, care are aproape 8.000 de contracte cu statul, contracte în valoare de peste 15 miliarde de lei și 3 miliarde de euro.

Lider PNL, fruntaș la contractele cu statul

Cu toate că e proaspăt ales președinte al Consiliului Județean Botoșani, candidând pe listele PNL, Iftime nu vrea să renunțe la afacerile prospere și la contractele cu statul. Ba chiar mai mult, nici nu i se pare că ar încălca vreo lege dacă și-ar continua businessul din fotoliul de șef de CJ.

"Vând niște laptopuri la niște școli. Niște prostii de-astea mici. Alea nici nu știu dacă se pot anula vreodată. Din păcate, n-am nici un contract mare în județul Botoșani. Eu trăiesc în Botoșani, fac 12 milioane de euro cifră de afaceri (pe an - n.r.) și nu fac nici 1 milion de euro pe județul Botoșani. Din păcate, sunt contracte foarte mici. Ar trebui să fie un avantaj să vând eu în oraș, dar, repet: nu mai sunt administrator. Sunt doar acționar. Ce ar trebui să fac? Să dau acțiunile la un străin? Vă rog să citiți... mi se pare anapoda. Ce facem? Dacă ești om de afaceri, trebuie să vinzi tot, ca să faci politică? Eu m-am uitat foarte atent și în declarațiile de avere și de interese", spune Iftime pentru jurnalul.ro.