Catalin Tudose, mesaj dur catre useristi si penelisti, din postura de "copil albastru" al Clotildei Armand

Catalin Tudose, candidatul Partidului Ecologist Roman la Sectorul 6 al Capitalei are o noua postare ironica pe Facebook, in maniera cu care ne-a obisnuit deja, sub titlul "CELE DOUĂ FELURI DE USR/PNL-IȘTI: IMPOSTORII ȘI ELECTORATUL". Dupa ce data trecuta a avut un mesaj "de sub duș", acum face referire la scandalul "copiii albastri" ai lui Clotilde Armand:

"Încep cu simpatizanții, în foarte mare majoritate oameni onești, serioși și aplicați în muncile pe care le prestează, oameni deschiși la schimbare (în bine) și care cred într-un viitor mai bun pentru această țară. Toată stima, doamnelor și domnilor! În definitiv, o ideologie curată de dreapta nu poate decât să schimbe lucrurile spre bine!

Continui și termin alocuțiunea cu leaderii USR/PNL, campioni ai bulling-ului politic, ai ipocriziei și ai afacerilor dubioase în general cu statul și cu orice fond financiar de oriunde, care poate fi 'carotat' spre buzunar. Marea majoritate a acestor leaderi impostori, hedoniști de formație, disprețuiesc munca ce crește o afacere organic prin trudă și s-au specializat pe 'tunurile' date prin intermediul asociațiior, ONG-urilor și a tuturor formelor de consultanțe care implică de fapt editarea unei proceduri direcționate în special către o entitate bugetară, urmată de emiterea instantanee a unei facturi babane. Niciodată nu voi putea să înteleg acest 'modus operandi' mizer prin care unii 'baieți/fete deștepți/e de conjunctură' se pot îmbogăți, în disprețul pentru ceilalți care chiar muncesc. De unde atâta ipocrizie ca ulterior să blamezi constant și cu consecvență, locul de unde de fapt iei banii și-i bagi în saltea, ca mai apoi să stai crăcănat și cu conștiința împăcată la terasă pe Calea Victoriei și să explici tuturor că tu ești viitorul și toți ceilalți trebuie să fie exterminați pentru că sunt proști și retrograzi.

Indivizi cum sunt franțuzoaica dedulcită la bine în România Clotilde Armand, campionul la scris hârtii pe bani grei Ciprian Ciucu, acest 'zilier' (cum s-a autodenumit) care nu a avut proiecte în Consiliul General pentru că nu a avut cu cine si de ce (ignorând bucureștenii care l-au trimis acolo), acest funcționar public care a absentat la ședintele Consiliului General, care candidează din frustrare, că el 'n-are', of, măi Ciprian..., impostorul Dan Barna care se visa Președintele României și atâți alții care reprezintă astăzi atât de dizgrațios DREAPTA nu sunt nimic altceva decât o jignire la adresa opțiunii politice la vot a unei categorii de electorat.

Intrați pe link-urile afișate pentru a va convinge singuri:

https://www.google.ro/.../clotilde-fondurile-publice-si-.../amp/

https://www.romaniacurata.ro/baietii-destepti-ai-guvernulu.../

https://fpam.ro/?p=4085

https://www.google.ro/.../apropiati-macovei-finantari-ban.../amp

https://grupul.ro/ministrul-ghinea-se-foloseste-de-o-retea.../

https://www.riseproject.ro/artic.../adevarul-despre-dan-barna/

Ar mai fi un milion de link-uri, nu cred că este necesar să mai adaug.

Pun o întrebare simplă adresată unei comunitați de oameni decenți, riguroși în gândire:

CUM PUTEM SĂ NE LĂSĂM CETATEA CONDUSĂ DE UN AȘA TIP DE PSEUDO POLITICIENI?

Cât de derutat (și alimentat cu ură televizată) să fi ca electorat, pentru a valida prin vot candidaturile unor așa impostori, unor așa ipocriți politicianiști de cea mai ridicolă speță morală? Nu vă rămâne gura strâmbă, măi candidaților, când vorbiți despre 'furt', 'contracte cu statul', 'corectitudine', 'etică' acuzând numai pe alții?", scrie Catalin Tudose pe pagina sa de Facebook.