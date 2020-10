Ciolacu, dupa conferinta de presa de la Cotroceni: "In sfarsit, presedintele Iohannis ne-a spus care e secretul luptei sale cu pandemia: norocul"

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, marti, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a facut din nou declaratii de presa de la Cotroceni, ca "fatalismul mioritic al domnului Iohannis nu tine loc de masuri concrete".

"In sfarsit, presedintele Iohannis ne-a spus care e secretul luptei sale cu pandemia: NOROCUL! Ca la pacanelele atat de dragi Guvernului Sau! Fatalismul mioritic al domnului Iohannis nu tine loc de masuri concrete. Nu poti sa stai doar cu ochii pe data alegerilor si sa privesti de la Cotroceni cum totul se prabuseste in jurul tau.

Cred cu tarie ca viitorul depinde doar de noi, de fiecare dintre noi, nu de noroc. (...) O tara nu se conduce la noroc! Vom lupta in continuare pentru siguranta locurilor de munca! Pentru un trai mai bun! Pentru investitii in oameni, nu in pacanele", a afirmat Ciolacu.

Intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, de ce nu este de acord cu aminarea alegerilor, Iohannis a afirmat: "Sa ne asteptam, daca avem noroc, fiindca nu depinde deloc de noi, daca avem noroc si se gaseste un vaccin viabil, atunci sa ne asteptam la o ingradire si cu ajutorul vaccinului a acestei pandemii. Mult mai bine este sa ne bazam pe noi, sa purtam masca, sa pastram distanta si sa ne ocupam de igiena".