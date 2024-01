Claudiu Târziu - Interviu acordat jurnalistului Sergio Velasco, pentru una dintre cele mai importante platforme conservatoare din Argentina

Claudiu Târziu a acordat un interviu jurnalistului Sergio Velasco, pentru „La Derecha Diario" , una dintre cele mai importante platforme conservatoare din Argentina.

Sergio Velasco: Ce este AUR și de ce a fost creat?

Claudiu Târziu: AUR, adică Alianța pentru Unirea Românilor, este un partid politic pe care l-am înființat alături de George Simion în urmă cu numai patru ani, la 1 decembrie 2019, de Ziua Națională a României. La temelia AUR stau patru piloni, chintesența gândirii și acțiunii noastre politice: familia, credința, națiunea și libertatea. De aici am pornit și pentru acestea luptăm. De asemenea, unul dintre obiectivele noastre fundamentale este readucerea Moldovei dintre Prut și Nistru între granițele sale firești, în România așa cum a fost până odinioară. O reunificare firească și care răspunde unei necesități istorice.

Dar AUR nu este un partid ca oricare altul. De fapt, este o mișcare de renaștere națională, o expresie politică a poporului român suveran, ivită într-un moment în care reîntoarcerea la autentic, la tradiție și la fundamente a mai devenit mai necesară ca niciodată.

AUR s-a născut și ca o reacție a societății românești profunde la nebunia fără margini pe care o propagă neobolșevismul cu toate ramificațiile sale, fie că se numesc woke, tranziția verde sau pseudo-știința gender. Această ideologie caută să ne corupă și să ne distrugă tot ceea ce prețuim și tot ceea ce ne definește umanitatea, însă noi, oamenii sănătoși la minte și de bună-credință, nu ne vom lăsa înșelați și nimiciți.

Când, acum trei ani, exponenții establishment-ului din mass-media nu ne dădeau nicio șansă, la alegerile parlamentare desfășurate în decembrie 2020, AUR a reușit „imposibilul": intrarea în Parlamentul României cu aproape 10% din voturile alegătorilor. Peste 550.000 de români ne-au acordat votul și încrederea la ultimele alegeri generale, iar AUR a devenit partid parlamentar.

În ultimii doi ani partidul nostru s-a consolidat drept unica forță de opoziție și singură forță care este cu adevărat alături de români. În nenumărate rânduri ne-am opus, în Parlament, la proiectele legislative anti-naționale pe care partidele globaliste le-au susținut cu toată puterea și ignorând deliberat interesele sau voința poporului român. Ceea ce am făcut în Parlament, am continuat să facem și în stradă, prin proteste, marșuri sau diverse acțiuni prin care am deschis ochii românilor la ceea ce se întâmplă sau ceea ce alții decid... „în numele poporului". Fie că a fost vorba de criza energetică, de conflictul dintre Rusia și Ucraina, de tensiunile sociale provocate de tranzitul cerealelor ucrainene, partidul AUR s-a poziționat de fiecare dată de partea intereselor naționale.

Aș vrea să vă spun un lucru: dacă românii nu au fost obligați să se vaccineze pentru a merge la serviciu, în urmă cu doi ani, aceasta se datorează presiunilor uriașe pe care AUR le-a făcut în Parlament și dincolo de porțile acestuia.

Cu siguranță, românii vor ține cont, când vor reveni la urnele de vot, de tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani și vor vota în consecință.

Sergio Velasco: Apropo de alegeri, în a doua parte a acestui an, în România vor avea loc alegeri locale, parlamentare și prezidențiale. Acestea se vor adăuga alegerilor europarlamentare. Este o premieră în istoria României, când toate tipurile de alegeri au loc în același an, nu?

Claudiu Târziu: Da, așa este. Cu adevărat românii vor trăi un moment istoric din punct de vedere electoral, fiind pentru prima dată când toate cele patru feluri de alegeri se desfășoară în decurs de numai câteva luni, anul acesta. Mai întâi vom avea alegerile europarlamentare, pe 9 iunie, în toamnă, alegerile locale, iar la începutul iernii, pe cele parlamentare și prezidențiale.

Noi, AUR, ne-am propus să câștigăm toate alegerile din acest an. Pare un plan prea îndrăzneț? Nu este.

Față de anul 2020, când am reușit să obținem, așa cum spuneam, 10% din locurile din Parlament, astăzi suntem mult mai puternici, mai hotărâți și avem alături de noi specialiști pe care îi susținem pentru a îndrepta ceea ce este de îndreptat în domeniile-cheie ale societății și economiei. Din ce în ce mai mulți români ne vin alături pentru că sunt conștienți că partidul nostru reprezintă singura alternativă la vechile partide socialiste corupte care i-au sărăcit pe români.

Sergio Velasco: Mai sunt mai puțin de 5 luni până la alegerile pentru Parlamentul European. Cu ce gânduri și obiective intră partidul AUR în aceste alegeri?

Claudiu Târziu: Nu sunt un fan al sondajelor de opinie, pe care le consider, în cel mai bun caz, o „oglindă" a momentului. Însă, majoritatea sondajelor pe care le-au comandat în ultimele săptămâni chiar adversarii noștri politici ne situează pe poziția a doua, din ce în ce mai aproape de Partidul Social Democrat (PSD). Indiscutabil, suntem în creștere, iar acest lucru ne face să credem că avem șanse considerabile de a fi pe prima poziție în alegerile pentru Parlamentul European. România are dreptul la 33 mandate, iar noi, AUR, suntem încrezători că vom obține cel puțin 10-12.

Optimismul nostru nu este neîntemeiat, ci se fundamentează pe ceea ce se întâmplă atât la nivel național, cât și în plan european, și, mai ales, pe felul în care reacționează românii la mesajele și acțiunile noastre.

Pe scurt, obiectivul și prioritatea noastră este să câștigăm alegerile din 9 iunie. Avem o listă de candidați destoinici, foarte bine pregătiți și devotați cauzei și valorilor noastre național-conservatoare. Am fost singurul partid care și-a anunțat candidații pentru Parlamentul European încă din vara anului trecut. Este foarte important ca alegătorii să îi cunoască, să îi asculte și să le înțeleagă viziunea și proiectele viitorilor deputați europeni.

Eu însumi voi candida pentru un mandat la Bruxelles. Cu cât vor fi mai mulți reprezentanți ai statelor naționale care susțin aceleași convingeri ca ale noastre și privesc societatea și provocările acesteia în același fel, cu atât șansele noastre de reușită, adică de reîntoarcere la normalitate, vor fi mai mari.

Sergio Velasco: Considerați că „iunie 2024" este un moment decisiv, un punct de cotitură pentru viitorul Europei?

Claudiu Târziu: Categoric, da! Deznodământul alegerilor europene din vara acestui an, căci despre acestea vorbim, este vital atât pentru viitorul continentului nostru, cât și pentru viitorul fiecăruia dintre noi, al familiilor și copiilor noștri. O înfrângere a forțelor conservatoare și o ratare a alcătuirii viitoarei majorități în Parlamentul European vor pune capăt aspirațiilor noastre de a ne întoarce la normalitate, la fundamentele și valorile care ne-au înălțat civilizația și care ne definesc ca popoare.

Pentru ca adevărul să triumfe și pentru ca binele și frumosul să fie restaurate în viețile noastre, acești neobolșevici care se consideră progresiști - dar care sunt, de fapt, regresiști - și care au adus Uniunea Europeană în pragul autodistrugerii trebuie să fie alungați cât mai grabnic din pozițiile de putere pe care le au, atât la Bruxelles, cât și în propriile țări.

Sergio Velasco: La Bruxelles există diverse scenarii în ceea ce privește viitoarele grupuri politice europene. Astăzi, AUR este în curs de aderare la ECR, dar, după cum am văzut în ultimele luni, aveți relații foarte bune și cu anumite partide din grupul ID. Ce va urma pentru AUR după intrarea în Parlamentul European?

Claudiu Târziu: Ați observat foarte bine. Avem relații în continuă dezvoltare, chiar excelente, cu reprezentanții mai multor partide, atât din ECR, cât și din ID. Cred că acest lucru este vital, cu atât mai mult în mediul politic, unde avem nevoie de prieteni și aliați care privesc ceea ce se întâmplă în același fel ca noi. Nu vom accepta niciodată ca ideologia de extracție marxistă care încearcă acum să ne modifice comportamentele și să ne corupă copiii să triumfe.

Cred cu tărie că este nevoie în Parlamentul European de o forță românească, așa cum este AUR. La fel, este nevoie de cât mai multe partide conservatoare, care să servească cu adevărat interesele naționale, care să coopereze și să construiască o nouă Europă.

Dacă întrebarea dumneavoastră se referă la grupul căruia ne vom afilia, ceea ce vă pot spune astăzi este că AUR este în plin proces de aderare la ECR. În această fază nu putem discuta despre un alt scenariu. Noi suntem de părere că un partid care va aduce 10-12 deputați în Parlamentul European va fi un câștig considerabil pentru un grup suveranist și conservator care dorește să fie element puternic al viitoarei majorități.

Dată fiind importanța rezultatelor din 6-9 iunie, dar și sensibilitățile sau chiar divergențele care caracterizează relațiile dintre anumite partide, este firesc să se vehiculeze mai multe variante de lucru post-alegeri. Nu știm cum vor evolua lucrurile în următoarele luni. Cert este că vom fi parte a viitoarelor negocieri și ne vom lupta pentru drepturile și interesele noastre.

Sergio Velasco: Aș vrea să discutăm puțin despre situația internă. Partidul AUR a venit cu un program de guvernare foarte îndrăzneț, care include o serie de reforme în administrație, fiscalitate, securitate energetică, reducerea impozitării muncii. De asemenea, AUR susține renașterea satului românesc, stoparea declinului demografic și protejarea identității și a mediului natural. Va avea România un guvern AUR care să implementeze acest program?

Claudiu Târziu: Mă bucură faptul că v-ați arătat interesat și ați studiat programul politic al AUR, program pe care am început să îl promovăm și să îl dezbatem atât în țară, cât și peste hotare, încă din primăvara anului trecut. Vrem, mai presus de orice, să redăm demnitatea românilor, care de prea multe ori au fost tratați precum niște cetățeni de mâna a doua. Am oferit românilor un program în 15 puncte care cuprinde soluții concrete la problemele vitale ale societății și economiei noastre.

M-ați întrebat dacă va avea România un guvern condus de AUR? Cred cu fermitate că da. Anul acesta este anul marilor schimbări. În urma alegerilor parlamentare din toamnă, vom avea o nouă componență a Parlamentului și un nou Executiv. După mai bine de trei decenii de guvernări corupte și în răspăr cu interesele noastre ca stat și ca membru al Uniunii Europene (din 2007 încoace), AUR va readuce în sufletele românilor mândria de a fi român.

Sergio Velasco: Să ne îndreptăm puțin pe continentul american. Președintele Argentinei, Javier Milei, susține un plan masiv de dereglementare. Veți face același lucru, dacă veți ajunge la guvernarea României?

Claudiu Târziu: Javier Milei este un șef de stat foarte curajos, care s-a angajat într-o luptă pe față împotriva acestui socialism nebun care pustiește fiecare societate. O mai bună și mai eficientă reglementare, coroborată cu diminuarea birocrației care a devenit excesivă - iată ce va face AUR ca partid de guvernare. În aparatul de stat român, dar cu predilecție în administrația locală, se află peste jumătate de milion de oameni despre care avem suspiciuni rezonabile că nu au fost angajați pe criteriul competenței, dar care au intrat în sistem în funcție de simpatia sau apartenența politică. Diverse conjuncturi politice au favorizat supra-dimensionarea aparatului bugetar, chestiune pe care avem obligația de a o reglementa pentru a readuce statul în niște parametri firești de funcționare.

Sergio Velasco: Cum priviți situația politică din Statele Unite? Credeți că o revenire a lui Donald Trump ar putea stabiliza geopolitica internațională? În vremea lui Biden au izbucnit mai multe conflicte internaționale, iar imaginea Statelor Unite a rămas slabă. Credeți că s-ar schimba acest lucru dacă s-ar întoarce Trump la Casa Albă?

Claudiu Târziu: Nu numai România sau alte state europene, dar întreaga lume are nevoie de o Americă stabilă, cu un lider puternic și decis. Sub administrația Biden, Statele Unite au fost mai slăbite ca niciodată, un uriaș cu picioare de lut. De fapt, nu Joe Biden a condus SUA în ultimii patru ani, ci tabăra woke care îl ține sub controlul său. Biden nu a ratat nicio ocazie pentru a-și dovedi neputința și faptul că este un prizonier al unor interese extrem de periculoase atât pentru Statele Unite, cât și pentru europeni.

Din punctul meu de vedere, Donald Trump are calitățile și forța de a repune lucrurile pe făgașul lor firesc. Și, după toate sondajele de opinie, americanii, nu numai republicanii, îl doresc din nou la Casa Albă. Iar, în ceea ce privește bătălia internă, după cum am văzut la Iowa în urmă cu câteva zile, pare că a și câștigat-o deja. Anul 2024 este fără doar și poate crucial pentru întreaga lume.

Sergio Velasco: Într-adevăr, ceea ce se va întâmpla în acest an este de maximă importanță pentru toți, de oricare parte a Atlanticului ne-am afla. Aproape de România se desfășoară ostilitățile militare dintre Rusia și Ucraina, conflict care va împlini doi ani luna viitoare și pentru care nu se întrevede încă o soluție militară. Credeți că cea mai bună opțiune pentru a-i pune capăt ar fi o soluție diplomatică, așa cum au propus Donald Trump și Viktor Orbán?

Claudiu Târziu: Noi, AUR, am susținut această soluție încă din primele zile ale conflictului.

Dar poate ar fi oportun să punem problema în alt mod. Cine are interesul ca acest conflict să se întindă într-atât de mult, cine beneficiază cu adevărat de pe urma unui război sângeros între Rusia și Ucraina, de fapt între Rusia și Vest? Ucraina este un teatru de operații, și atât. Caracatița care îi dirijează mișcările lui Biden, acest Deep State corupt până în măduva oaselor, se află în spatele acestor decizii catastrofale, care îi afectează în primul rând pe cei nevinovați. Așa cum s-a întâmplat de fiecare dată în decursul istoriei.

În lipsa unei soluții diplomatice bine negociate și chibzuite, bazate pe realism, alte sute de mii de civili și soldați își vor pierde viața într-un conflict ale cărui sfori sunt trase de o clică de iresponsabili, cinici și lipsiți de scrupule. Va prevala rațiunea? Doar cu îndrumarea Bunului Dumnezeu!