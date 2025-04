Crin Antonescu: România are o singură cale - spre Vest. Țara noastră e indispensabilă pentru redesenarea proiectului occidental

Crin Antonescu și-a lansat oficial programul prezidențial, într-un discurs în care a reafirmat fără echivoc orientarea strategică pe care o vede pentru România: apartenența la lumea euroatlantică. Într-un context geopolitic tensionat, candidatul coaliției de guvernare a transmis un mesaj clar: „România are o singură cale, în Vest, pentru că suntem în Vest!"

Candidatul susținut de PSD, PNL și UDMR a precizat că valorile occidentale rămân singura ancoră solidă pentru viitorul României, iar țara noastră are de făcut o contribuție importantă la consolidarea instituțională a Occidentului. „Dacă România are cu adevărat - și eu cred că are - o identitate, memorie, valori, ea este bine venită, ea este indispensabilă la redesenarea proiectului occidental. Identitatea românească are locul acolo, în Occident", a declarat Crin Antonescu.

Candidatul a punctat faptul că România trebuie să-și întărească parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii și, în același timp, să-și asume mai puternic identitatea de stat membru al Uniunii Europene, fără a pune în opoziție cele două axe ale politicii externe românești.

Crin Antonescu a vorbit și despre necesitatea unui nou tip de leadership prezidențial, unul „creativ, competent și dedicat", care să unească și să mobilizeze toate resursele națiunii. În viziunea sa, România trebuie să devină „indispensabilă" în relațiile internaționale, având de oferit nu doar resurse naturale, dar și competență, valori, aspirații.

La lansarea programului prezidențial al lui Crin Antonescu au fost prezenți președintele României, Ilie Bolojan, precum și liderii coaliției de guvernare - președintele PSD și premierul Guvernului, Marcel Ciolacu, președintele PNL și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, președintele UDMR și vicepremierul Kelemen Hunor, alături de susținători din societatea civilă.