Dan Cristian Popescu demonteaza toate acuzele de tip fake-news pe care le promoveaza candidatul USR la adresa sa: Minciuni sfruntate!

Dan Cristian Popescu, candidat la fotoliul de primar al Sectorului 2 al Capitalei, ia atitudine pe pagina sa de Facebook referitor la minciunile cu care se confrunta in aceasta campanie din partea adversarilor sai, care nu respecta ideea unei campanii electorale cu fair-play:

"Știți ce este cel mai neplăcut pentru mine? Faptul că am vrut să avem o campanie pozitivă, curată, bazată pe proiecte și pe care oamenii să o înțeleagă. Mi-am dorit ca locuitorii sectorului 2 să știe că sunt singurii care contează și că pentru ei ne aflăm cu toții în această cursă. Dar minciunile și atacurile contracandidaților mei mă pun în situația, deloc confortabilă pentru mine, să ies public și să demontez toate dezinformările și minciunile.

Candidatul USR PLUS la Primăria sectorului 2 mă acuză că mint și că taxa zero la gunoi va fi scoasă de anul viitor. Doar că, în aceeași intervenție, candidatul USR PLUS spune că dacă ajunge primar, o va desființa chiar el. Ce desființați, domnule candidat, dacă taxa va dispărea acum, așa cum susțineți? Această afirmație face parte dintr-un șir lung de inepții și aberații pe care candidatul USR PLUS le susține.

Într-un material de propagandă electorală, candidatul USR PLUS înșiră o serie de minciuni, printre care: în sectorul 2 avem doar 4 grădinițe. Adevărul este că avem 20 de grădinițe și încă 4 urmează să se construiască. Mai departe, contracandidatul meu se laudă că va face tariful la gunoi rezonabil. Mai rezonabil decât 0,99 lei/an de persoană nu are cum să-l facă. În schimb, îi va pune pe locuitorii sectorului 2 să plătească la fel ca înainte.

Se laudă contracandidatul meu că va reamenaja Parcul Sticlăriei, dar uită să spună că proiectul există, este al meu și este blocat de USR! Pentru că un consilier general USR are un interes direct, prin ONG-ul pe care îl deține, să stopeze amenajarea și modernizarea parcului.

De asemenea, candidatul USR PLUS anunță că va da populației credite garantate de primărie, pentru proiecte de consolidare private. Dânsul nu știe, însă, că acest lucru e imposibil, pentru că Primăria nu este bancă, IFN sau orice altă instituție de creditare. Pe 27 septembrie votați în cunoștință de cauză! #Aca2ă oamenii contează!", scrie Dan Crisitian Popescu pe pagina sa de Facebook.