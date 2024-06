Elena Lasconi ia în calcul să candieze la șefia USR și e șocată de scorul ADU: Rezultatul e dezastruos! Nu mă așteptam să fie atât de rău!

Elena Lasconi, primarul din Câmpulung, nu exclude în totalitate o candidatură la șefia USR. Fosta jurnalistă consideră că scorul alianței ADU e „dezastruos" și nu se aștepta „să fie atât de rău".

„Nu știu dacă o să candidez la șefia USR. Sunt terminată de oboseală. Bineînțeles că știu ce am de făcut. O să iau o decizie", a spus Elena Lasconi atunci când a fost întrebată de o eventuală candidatură la șefia USR, după demisia lui Cătălin Drulă. „Rezultatul alianței ADU e dezastruos. Nu mă așteptam să fie atât de rău! Mă așteptam la sub 20%, dar nu atât de rău. La Câmpulung avem o situație extraordinară, ceva ce nu se întâmplă în lume. Am crescut partidul cu 21 %. Așa se face treabă! Dacă vrei să schimbi țara în bine, trebuie să ai un target, o țintă. Nu cu orgolii și tot felul de... Nu mai are sens să zic. Pe mine m-au garat la Câmpulung...", a spus cu amărăciune Lasconi.

„Unii, când ajung la conducere, le ia Dumnezeu mințile, cred că își dă seama Drulă că a greșit enorm, dar e înconjurat de niște băieți, și ei trebuie să dea un pas înapoi. Când am discutat pentru europarlamentare, aveam în cap un scor de minimum 30%, pentru asta trebuia să luptăm. Suntem singura alternativă de dreapta din România și o să reînviem. Sunt multe greșeli, trebuie discuții în partid, e bună câteodată și o lovitură din asta ca să știi că nu ți se cuvine totul. Unii, când ajung la conducere, le ia Dumnezeu mințile, cred că își dă seama Drulă că a greșit enorm, dar e înconjurat de niște băieți, și ei trebuie să dea un pas înapoi. Cred că a făcut o greșeală și cu mine, pentru asta lumea i-a amendat, nu au luat în calcul atât de mult Elena Lasconi, m-au garat la gara de la Câmpulung. Eu chiar sunt o forță, fiecare primar pe care-l cunosc și a reconfirmat merită respectul", a declarat Lasconi.

Vă reamintim că primarul municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, a câștigat cu peste 60% din voturi al doilea mandat de edil, conform rezultatelor din majoritatea secţiilor de votare organizate în municipiu. Cel mai mic scor electoral obţinut de primăriţă într-o secţie este de 47,75% din voturi, existând şi secţii în care Lasconi a fost votată de peste 80% dintre alegători.

Demisia lui Drulă de la șefia USR

Liderul USR Cătălin Drulă a anunţat luni că va renunţa la funcţia de preşedinte al partidului, pe care o deţine de aproape doi ani, afirmând că rezultatul alegerilor a fost sub aşteptări şi că şi-l asumă, urmând să convoace în USR alegeri pentru un nou preşedinte. "Rezultatul alegerilor este sub aşteptările pe care le-am avut. (...) Pentru mine, în întreaga mea viaţă asumarea a fost un principiu de bază, Îmi asum acest rezultat şi voi convoca în USR alegeri pentru un nou preşedinte în cel mai scurt timp. Avem oameni şi lideri puternici care pot duce mai departe această construcţiie, Mă gîndesc aici la Dominic Fritz, un om care a câştigat decisiv votul în Timişoara şi a arătat că PSD şi PNL pot fi înfrânte", a afirmat Drulă. El a fost ales preşedinte USR în 10 iulie 2022. Drulă a afirmat că alegerile au fost organizate cu un singur scop, "ca această coaliţie să fie menţinută la putere".

"Eu cred că în democraţie, rezultatele se obţin prin organizare. Şi democraţie fără partide politice nu s-a inventat. Am auzit pe cineva spunând că e vremea independenţilor. Fără organizare nu poţi obţine rezultate. Forţele răului în România sunt oaganizate şi sunt bine organizate. Forma de organizare într-o democraţie se numeşte partid politic, îi înţeleg pe oameni că sunt dezamăgiţi de politică şi că caută soluţii de tipul Alba ca Zăpada, ele nu există în realitate, rezultate în politică se obţin prin structură,, prin ierarhie, prin oameni care au o gândire şi o susţinere comună. încurajez oamenii să voteze în continuare partidele politice". a precizat el.

În luna noiembrie, Elena Lasconi, la acea vreme cap de listă USR la alegerile europarlamentare, dezvăluia că a votat "DA" la referendumul pentru familia tradiţională din 2018. „Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat", a spus Lasconi în emisiunea Insider politic, de la Prima TV. Preşedintele USR Cătălin Drulă susţinea în februarie 2024 că Elena Lasconi nu a fost scoasă de pe lista pentru alegerile europarlamentare din cauza faptului că a votat favorabil la referendumul pentru familia tradiţională. "S-au întâmplat mai multe lucruri: chestiuni legate de familie, de o zonă intimă, de o anumită atenţie care ne-ar fi dăunat acum în campanie. Plus că Elena şi-a dorit foarte mult să continue la Câmpulung", a spus Cătălin Drulă.