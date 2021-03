Europarlamentarul Rareș Bogdan militează pentru folosirea termenilor "tata" și "mama" si nu "parinte 1" si "parinte 2"

Au apărut numeroase informații despre excluderea termenilor "mama" și "tata" din formulările oficiale sugerate de la nivel european, preferându-se termeni neutri, "asexuați", inlocuirea acestora cu "parinte 1" si "parinte 2".

Europarlamentarul Rareș Bogdan se arata bulversat de o asemenea posibilitate: "Am cerut oficial Administrației Parlamentului European lămuriri în legătură cu informațiile vehiculate în mass-media despre un ghid intern în care translatorilor li se cere să evite termeni precum 'mamă', 'tată, 'părinți'. Din comunicările PE am înțeles că este vorba despre un glosar care are scopul asigurării utilizării unui limbaj nediscriminatoriu și inclusiv, iar termeni precum 'părinți' ar trebui folosiți strict în contextul formularelor administrative. Am cerut să mi se pună la dispoziție documentul în cauză, pentru a-l analiza cu maximă seriozitate. Atât eu, cât și ceilalți membri ai Delegației EPP România, pe care o conduc, am primit foarte multe mesaje de la cetățeni, în care ni se semnalează această situație. Trebuie să vă spun că oamenii care ne scriu sunt intrigați de aceste instrucțiuni date translatorilor și nu cred că sunt pregătiți să accepte ideea că termeni precum 'mamă' sau 'tată' ar trebui evitați pe motiv că ar aduce prejudicii cuiva, că ar discrimina. Așa ceva este de neacceptat."