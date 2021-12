Fățărnicia lui Rafila si "certificatul verde" obligatoriu: Planul permanentizării Certificatului Covid odata cu varianta Omicron a Sars-Cov-2!

Alexandru Rafila, actualul ministru al Sanatatii, joaca rolul "politistului bun" din telenovela introducerii "certificatului verde" obligatoriu, varianta europeana fiind inlocuita la noi cu un fel de super-certificat, purtand numele de "certificatul Covid". "Politistul rău", fireste e Raed Arafat, iar seful planului de implementare e nimeni altul decat premierul Nicolae Ciucă, agreat de SUA si UE pentru dictatura sanitar-militara.

Rafila, de pildă, sustine ca acest "certificat verde" nu trebuie sa oblige la vaccinare si nu trebuie folosit in acest scop, chiar daca sefa Ursula von der Leyen ar vrea-o. Corect, el a aparut in UE ca "permis de libera circulatie", ca un pasaport de trecere a frontierelor. Si e folosit abuziv de autoritatile din tarile UE pentru limitarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, pentru segregarea populatiei. Insa, Rafila vorbeste despre un "cerificat Covid", altul decat cel "verde", unul pe care Romania il va reglementa in legea de la Camera Deputatilor, unde se va face distinctia intre cele doua documente digitale. Rafila mai spune in declaratia sa de acum cateva zile ca i se pare corect ca acest document Covid sa fie introdus legat de rata de infectare (incidenta cazurilor). Daca aceasta creste progresiv pentru 2-3 saptamani la rand sa fie introdus si sa restrictioneze accesul "peste tot", inclusiv la locul de munca, iar daca rata scade, tot asa, 2-3 saptamani consecutiv sa fie scos. Ministrul Sanatatii propune "un prag rezonabil de 0,5 ma mie" (la nivel national, fireste, nu local). "În momentul în care înregistrezi o scădere constantă şi o scădere consistentă, de exemplu 0,5 e o incidenţă foarte mică, să poţi să renunţi la el", afirmă Rafila.

Pai, aici e toata fațarnicia de care vorbeam, intrucat e de presupus ca un specialist in virologie, epidemie etc., reprezentant al Romaniei la OMS, stie foarte bine despre ce e vorba in realitate - desi ministrul spune "sa nu fim ipocriti" - si se vede in ce consta planul: dupa 15 ianuarie 2022 (ca tot zicea ministrul ca vine valul 5 atunci) va creste numarul infectarilor cele 2-3 saptamani la rand, iar certificatul obligatoriu Covid va fi introdus. Numai ca va fi permanent, intrucat sub pragul de 0,5 la mie rata de infectare nu a scazut niciodata transmisibilitatea virusului. De pilda acum, cand e considerat ca in Romania a scazut enorm rata de infectare, ajungand la cea mai mica din Europa, avem aproape 1,5 la mie la nivel national si 1,85 in Bucuresti (desi nu se ia in considerare local, ci la nivel national). La 1 septembrie cand este considerat ca a inceput usor sa urce infectarea din valul 4, dupa sezonul estival, rata de infectare era de 0,87 la mie, iar in 15 iulie, cand se considera ca a fost cea mai scazuta, dupa o campanie de vaccinare cu un start foarte bun (eram pana in iunie in primele 3 locuri din Europa), rata a fost de 0,67 la mie. (Datele pot fi consultate in comunicatele Grupului pentru Comunicare Strategica.) E si firesc, pentru ca sub 0,5 la mie nu ar mai fi deloc pandemie, nici macar epidemie. Ca atare, certificatul Covid va fi permanent, odata introdus. In plus de asta, noua varianta Omicron, care e mult mai contagioasa, ni se spune (desi nu pare la fel de agresiva precum Delta), va sustine o incidenta mare a cazurilor de Covid-19 chiar si in perioada cand rata de infectare va fi considerata scazuta (la cotele minime). Odata legiferata masura, asa va ramane, cu 0,5 la mie, acesta va fi pragul minim de neatins!

In fapt, Rafila nu face altceva decat sa se conformeze planului OMS si UE de vaccinare obligatorie indirecta (prin amenintare si santaj). Intrucat permanentizarea Certificatului Covid este o metoda de santaj in forma continuata pentru vaccinare, piedicile celor care vor dori sa il foloseasca prin testare vor fi multiple, mai intai pentru ca nu se creeaza infrastructura necesara - nu exista suficiente laboratoare omologate de MS (in Capitala sunt doar 19 acreditate la cel putin 300.000 de persoane nevaccinate cu loc de muncă) - apoi, preturile sunt mari, testele din farmacii nu sunt recunoscute etc. Si cei "trecuti prin boala" vor fi indemnati sa se vaccineze pentru ca nu vor avea alta solutie. Cei care nu au documente de la DSP care sa ateste ca sunt in intervalul de 180 de zile, deci cei care au avut boala asimptomatici fiind si afla acest lucru in urma unui test de anticorpi IGG & IGM, vor fi indemnati sa isi faca o doza de vaccin ca sa le fie recunoscuta schema completa (trecerea prin boala echivaland cu o doza, ca in Israel, Rafila a dat acest exemplu intr-o emisiune televizata). Cei care sunt in intervalul de 180 de zile si au certificat, dupa expirarea intervalului se pot fie vaccina, fie sa apeleze la teste (deci intra pe "scenariul 1" de santaj cu vaccinarea). Nu pot sa se "reinfecteze" ca o "coincidenta" fix din sase in sase luni, evident. La fel si cei carora o sa le expire cele 6 luni de la ultima doza de vaccinare, dupa rapel, sau dupa doza booster. In consecinta, certificatul Covid va fi permanent si va conduce la obligarea mascata a vaccinarii universale.