Gabriela Firea: Proiectul Glina nu este meritul actualei administrații. Se taie panglici la proiectele mele!

Bătălia pe proiecte continuă în Capitală. Principalii candidați, Gabriela Firea și Nicușor Dan, își dispută acum realizarea celui mai mare proiect de mediu din Europa de Est, stația de epurare Glina.

Gabriela Firea, candidata PSD la Primăria Capitalei și principalul adversar al actualului primar general, a publicat o reacție după ce, zilele trecute, Nicușor Dan a afirmat că stația Glina este cea mai mare realizare din mandatul său.

În postarea publicată pe contul său de socializare, Gabriela Firea spune că este meritul echipei pe care a condus-o între 2016 și 2020 că stația Glina a fost realizată, amintind că Nicușor Dan doar taie panglici la proiectele pregătite în mandatul ei.

Spune Gabriela Firea că „stația de epurare Glina este un proiect fanion an administrației social-democrate în București! În mandatul meu ca primar general l-am deblocat, era oprit din 2002, am atras fondurile europene și am lăsat lucrările în stadiu avansat. Recunoașterea internațională de care se bucură este a noastră, a constructorilor și tuturor echipelor implicate. Nu este doar meritul actualei administrații care a făcut deja o obișnuință din a tăia panglici la proiectele lucrate în mandatul Firea."

De asemenea, candidata PSD la fotoliul de primar continuă cu un istoric al acestui proiect:

„Pentru un scurt istoric: proiectul stației pentru apele uzate din Capitală a fost oprit în 1989, după care a redevenit o prioritate în 2002 în dialogul dintre Ministerul Mediului și Comisia Europeană. 9 ani mai târziu, în 2011, a fost finalizată prima etapă. Apoi, nu s-au mai făcut progrese.

În 2016, în primul an de mandat, am deblocat proiectul, după ce fusese contestat în instanță 4 ani de zile. Am semnat contractul de lucrări pentru modernizarea stației de epurare și am atribuit contractul de lucrări prin licitație publică restrânsă.

În 2017, a început proiectarea, iar în 2018 au fost finalizate toate etapele de proiectare necesare atât pentru extinderea Stației de Epurare Glina, cât și pentru construirea incineratorului de nămol.

Lucrările efective au început la finalul lunii ianuarie 2019 și s-au desfășurat fără întreruperea activității stației de epurare, operată de Apa Nova București, care a asigurat sprijin pe tot parcursul proiectului. Nu s-a făcut pauză nici pe perioada stării de urgență, în timpul pandemiei Covid-19.

În iunie 2020, am făcut o vizită pe șantier alături de constructori, experți, consultanți. Informațiile sunt publice și au fost reflectate de presă. Incineratorul de nămol era gata în proporţie de aproape 85%, iar progresul fizic pentru întregul proiect era de 40%. O reușită imensă într-un an și jumătate!

Fără falsă modestie, primii pe lista celor care trebuie felicitați sunt, alături de specialiștii din primărie, constructorii împreună cu care am muncit patru ani pentru dezvoltarea celui mai mare proiect de mediu din sud-estul Europei, Aqualia și FCC Construction, ce au executat lucrările de extindere și modernizare a stației de epurare, și Suez International, care a construit incineratorul de nămol, împreună cu toate celelalte companii care au asigurat asistența tehnică, dirigenția de șantier până la toți producătorii componentelor și materialelor cu ajutorul cărora s-a construit acest proiect.

Amintesc că stația de epurare a apelor uzate de la Glina reprezintă cel mai mare proiect de mediu din țară, cu finanțare europeană, aici construindu-se și primul incinerator de nămol din România cu o capacitate de 713 metri cubi pe zi. Costul total este 360 milioane euro, doar valoarea investiției de modernizare a stației de epurare și de construire a incineratorului fiind 117 milioane euro."