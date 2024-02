George Simion îl compatimește pe soțul Dianei Șoșoacă: "E de admirat cât a supraviețuit cu ea!"

Preşedintele AUR George Simion îl compătimeşte pe soţul Dianei Şoşoacă, Silvestru. "Este de apreciat cât a îndurat sărmanul om. E greu de convieţuit cu doamna Şoşoacă, din toate punctele de vedere", a spus liderul AUR la Prima TV.

Silvestru Şoşoacă a fost suspendat din conducerea partidului SOS România chiar de către soţia sa, senatoarea Diana Şoşoacă, după care cei doi soţi au început să-şi transmită mesaje şi acuzaţii prin intermediul presei.

Insider Politic: Cu Diana Şoşoacă când faceţi pace?

George Simion: E greu.

- Vă rupe din voturi şi puteţi rata finala prezidenţială.

G.S: E democraţie, e normal, reprezintă o anumită categorie din public. E complicat de convieţuit cu Diana Şoşoacă, noi am rezistat doar două luni. Ne făceam planuri de cu seară pentru a doua zi şi când te trezeai a doua zi, ea nu mai respecta nimic, nu mai recunoştea nimic. E complicat. Dar nu e ea ţinta mea, ţinta mea sunt cei de la PSD şi PNL.

- V-ar putea încurca decisiv în cursa pentru prezidenţiale.

G.S: Ce să-i fac? Aşa-i în viaţă.

- Să bateţi palma, să vă înţelegeţi pe funcţii.

G.S: După ce am intrat în Parlament, am încercat să discutăm cu dumneaei, "Uite: vrei să te duci la Avocatul Poporului? Vrei să te duci la CCR? Vrei să fii ministrul Justiţiei? Cam care este evoluţia ta politică?". A început să ţipe: "Aaa, mi-au oferit ministerul Justiţiei, mi-au oferit Avocatul Poporului". Acum înţeleg că i s-a oferit funcţia de prim-ministru (ironic- n.r.). E complicat.

- L-aţi cunoscut pe Silvestru?

GS: Da, sigur că l-am cunoscut. Este de apreciat cât a îndurat sărmanul om. Nu vreau să intervin în chestiuni personale. E greu de convieţuit cu doamna Şoşoaca, din toate punctele de vedere.

Senatoarea Diana Şoşoacă şi-a suspendat soţul din funcţia de prim-vicepreşedinte al SOS, ea afirmând că a recurs la această decizie "pentru a putea salva sufletul unui om şi viaţa lui, pentru a-l scoate din ghearele serviciilor care l-au înconjurat".

Reacţia lui Silvestru Şoşoacă a venit printr-un comunicat, el precizând că decizia soţiei sale este ilegală. Dumitru-Silvestru Şoşoacă scrie în comunicat că decizia „este de neînţeles" şi „nu se pot accepta acţiunile abuzive" ale acesteia „împotriva membrilor şi liderilor din partid".