Idee userista a echipei "decorative" de la Bucuresti a lui Orban: Vizită electorală cu buchete de ambrozie la primari, pe o Lege inutila promovata de PNL

Din motive pur electorale si demagogie crasa, președintele PNL Sector 1, însoțit de doi consilieri locali din cadrul aceluiași partid au venit la sediul Primariei Sectorului 1 cu cate un buchet de ambrozie, planta deosebit de alergena, dorind sa-l amendeze astfel pe primarul Dan Tudorache ca nu face nimic pentru starpirea buruienii si ca astfel ii intoxica pe bucrestenii din sector.

De ce e demagogica toata vrajeala asta electorala? Pentru ca PNL a initiat o lege (Legea 62/2018,) legata de combaterea ambroziei, care a fost adoptata. Numai ca legea e total inutila in esenta ei. Mai multi primari s-au plans de acest fapt. Prin lege, pe terenurile care nu apartin primariilor, doar proprietarii sunt obligati sa distruga ambrozia, o planta alergena, al carei polen duce inclusiv la simptome de asfixiere, in cazuri grave. Primariile pot doar sa amendeze proprietarii acestor terenuri, nu pot interveni cu mijloace pentru combaterea buruienii. Daca proprietarul, chiar si amendat, nu se conformeaza sau, mai rau, nici nu plateste amenda, nu se intampla mai nimic, buruiana plorifereaza. Asa ca legea e absolut absurda, primarii pot sa distruga ambrozia doar de pe terenurile apartinatoare primariilor.

Mai mult, consilierii PNL, acum mari aparatori ai cetatenilor, în Consiliul Local resping pe bandă rulantă, fără argumente, proiecte de hotărâri de consiliu esențiale pentru cetățeni. Ei stiu bine care este situatia ambroziei, nu numai in sectoare, nu numai in Bucuresti, dar din punct de vedere electoral e bine sa faci un circ care altfel e numai butaforie politica. De ce n-a propus PNL o solutie concreta pentru cei care ignorand si amenzile nu distrug ambrozia de pe terenurile private, cu atat mai mult cu cat aceste terenuri in cea mai mare parte sunt delimitate, incercuite, proprietati private pe care este interzis prin lege sa patrunzi cu ADP-ul de pilda si sa distrugi plante.

Prin Legea 62/2018 edilii au obligația doar de a inventaria terenurile pe care există ambrozie, să someze proprietarii să ia măsuri și, în cadrul unei comisii mixte, să-i amendeze pe cei care nu se conformează. "Noi aceste lucruri prevazute prin lege le-am făcut deja. Voi reveni cu amănunte legate de numărul de terenuri identificate, numărul de somații trimise și numărul de amenzi aplicate. Dar ambrozia nu dispare prin somații și amenzi, pe care de multe ori proprietarii de terenuri nici nu le plătesc", spune primarul Sectorului 1, Dan Tudorache.

Din cate am fost informati din surse liberale, ideea asta cu ambrozia a venit de la PNL Bucuresti, de la noua "echipa" transferata de Ludovic Orban de la USR, fiind o idee tipic userista aprobata de Violeta Alexandru, sefa liberala de la capitala si consiliera de taina a liderului suprem penelist. Numai ca "baietii" nu si-au citit propria lege. Ni se mai spune ca actiunea ar fi trebuit sa se petreaca simultan in toate sectoarele, in frunte cu Primaria Capitalei. Deocamdata, doar cei de la Sectorul 1 anunta ca s-a pus in aplicare. Posibil ca restul primarilor bucuresteni sa fie prin concedii...