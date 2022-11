Iohannis cere pregătiri mai intense pentru un atac rusesc asupra NATO: "Nu putem să lăsăm astfel de decizii pentru un ultim moment!"

Președintele Klaus Iohannis este de părere că NATO trebuie să contureze planuri mult mai concrete pentru a se pregăti de un atac al Rusiei. În aceste planuri ar trebui să se regăsească și suplimentarea trupelor și a echipamentelor militare pe teritoriul României.

„Este nevoie de mai multă forță de descurajare pe flancul estic. Acest lucru l-am spus de la început. Chiar astăzi am discutat cu domnul secretar general aceste chestiuni. Este nevoie de un număr sporit de militari aliați, dar asta nu este suficient. În plus, pentru a putea reprezenta o apărare solidp, este nevoie de echipamente prepoziționate. Am discutat despre aceste lucruri la summitul de la Madrid. Însă este nevoie de concretizarea acestor decizii.

La Madrid decizia a fost mai degrabă generică. Acum doresc să trecem la fapte. În plus, este nevoie de planuri foarte concrete, ca în cazul unui atac să știm cine ce trupe și unde trimite. Nu putem să lăsăm astfel de decizii pentru un ultim moment și să fim luați prin surprindere. Este nevoie de dezvoltarea unor structuri logistice, de exemplu pentru carburanți. Toate acestea sunt necesare și cred că la summitul de la Vilnius de anul viitor este posibil să avem decizii mult mai curajoase și mult mai concrete", a declarat președintele Iohannis, într-o conferință de presă alături de secretarul general al NATO.