Lucian Bode vrea să suspende procedura de numire pe posturile vacante de conducere din DIICOT și DNA

Ministrul interimar al Justiției, Lucian Bode, a lăsat de înțeles joi seară că va suspenda procedura de numire pe posturile de conducere vacante din DNA și DIICOT declanșată de către Stelian Ion, el spunând că o astfel de procedură nu se poate derula în mandatul unui interimar și că a cerut un punct de vedere specialiștilor din Ministerul Justiției.

Bode a făcut acest anunț la preluarea interimatului la Ministerul Justiției:

"Am văzut dezbaterile legate de concursurile pentru funcțiile de conducere din parchete. Vreau să vă spun că sunt adeptul concursurilor transparente, care să fie câstigate de persoane bine pregătite profesional. Numirea în funcții de conducere la vârful parchetelor este crucială pentru buna functionare a acestor instituții. În consecinţă, consider că această procedură nu se poate derula pe un mandat al unui ministru interimar. Am solicitat specialiștilor din Ministerul Justiţiei, în special Direcției de Resurse Umane, un punct de vedere şi sunt convins că, în cel mai scurt timp, ţinând cont de această oportunitate, structurile de specialitate vor publica un anunt în acest sens", a spus Bode.

După ce premierul Florin Cîțu a anunțat revocarea sa din funcție, ministrul Justiției Stelian Ion, a anunțat, în noaptea de miercuri spre joi, lista procurorilor care s-au înscris pentru mai multe posturi de conducere din Parchetul General, DIICOT și DNA, între care și cel de procuror-șef al DIICOT.

Ministerul Justiţiei a declanșat în 28 iulie procedura de selecție pentru opt posturi vacante de conducere din Parchetul General, DIICOT și DNA. Unul dintre posturi este cel de procuror-șef al DIICOT, vacant din septembrie 2020, când Giorgiana Hosu a demisionat după ce soţul său, fostul poliţist Dan Hosu, a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la trei ani închisoare cu suspendare în dosarul Carpatica Asig.

Procedura ar fi urmat să se încheie în 15 septembrie, când ministrul Justiției ar trebui să trimită președintelui Klaus Iohannis propunerile sale pentru aceste posturi. Dosarele de înscriere au putut fi depuse de procurori până la 1 septembrie, ora 17.00.

Candidații urmează să susțină interviul în faţa unei comisii conduse de ministrul Justiţiei, în perioada 6 - 9 septembrie. Ulterior, propunerile ministrului Justiţiei vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii, pentru obținerea avizului, apoi vor ajunge pe masa președintelui, pentru semnarea decretului de numire.

Pentru funcţia de procuror şef al DIICOT şi-au depus candidatura Daniel Horodniceanu, care a mai condus instituţia între 2015 şi 2018, Oana Daniela Pâţu, care a preluat interimar șefia instituției, după demisia Giorgianei Hosu, şi Ioana Bogdana Albani.

Lista candidaturilor:

1. Pentru Parchetul General:

Cătălin Andrei Popescu pentru funcția de procuror-șef secție - Secția de resurse umane și documentare

2. Pentru DIICOT

Daniel Horodniceanu pentru funcția de procuror-șef al DIICOT

Oana Pâțu pentru funcția de procuror-șef al DIICOT

Ioana Albani pentru funcția de procuror-șef al DIICOT

Ioana Albani pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT

Mihaela Iosipescu pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT

3. Pentru DNA

Codrin Gravra pentru funcția de procuror șef adjunct

Andreea Nica pentru funcția de procuror șef secție Secția de combatere a corupției

Ioan Amariei, candidat la funcția de procuror șef secție Secția de combatere a corupției

Silviu Paul Dimitriu pentru funcția de procuror șef secție Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție

Monica Danciu pentru funcția de procuror șef secție Secția juridică penală

Premierul Florin Cîțu a anunțat miercuri seară revocarea din funcție a ministrului Justiției, Stelian Ion. Revocarea a fost determinată de disputa privind avizul pentru Programul Anghel Saligny, destinat comunităţilor locale, în valoare de 50 de miliarde de lei. Imediat după anunțul premierului, Stelian Ion a reacționat spunând că decizia are și un substrat nevăzut, legat de procedura de numire a procurorilor de rang înalt aflată în derulare. "Aceasta este miza nevăzută", a scris Stelian Ion pe Facebook.

Joi, Stelian Ion a afirmat că a primit semnale că "nu este în regulă" ca el să coordoneze procedura de selectare a candidaţilor pentru funcţiile de procuror de rang înalt, ci ar trebui făcută de altcineva, "pentru a avea un deznodământ dinainte ştiut".