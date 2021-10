Marcel Ciolacu este singurul lider al Opoziției care dărâmă două guverne consecutive conducand strategia moțiunii de cenzură!

Marcel Ciolacu demonstreaza ca este singurul lider al Opoziției din ultimii 30 de ani care reușeste performanta sa dărâme două guverne consecutive, bifând cele mai mari scoruri la voturi:

5 octombrie 2022 - Guvernul Florin Cîțu a fost demis marți de Parlament în urma unei moțiuni depuse de PSD cu 281 de voturi Pentru.

5 februarie 2020 Guvernul Orban a fost demis miercuri, la 3 luni și 1 zi de la învestire, după ce moțiunea de cenzură a PSD a trecut, cu 261 de voturi Pentru.

Același Marcel Ciolacu își poate trece în palmares o altă noutate postdecembristă: demiterea Guvernului Cîțu s-a făcut astăzi chiar cu voturile celor care, până acum o lună, erau partenerii de guvernare a lui Cîțu și opozații declarați ai PSD, respectiv ai liderului PSD. În acest moment nimeni nu mai poate face abstracție de PSD, care devine astfel pilonul de stabilitate în România. Partidul a început o reformă internă profundă, care continuă în diversele ei faze astfel ca la debutul anului electoral 2024 să se prezinte în fața electoratului cu figuri noi la toate nivelurile.

Puțini au fost aceia care i-au acordat credit lui Marcel Ciolacu atunci când a preluat partidul după mandatul Vioricăi Dăncilă. În schimb, mulți au fost cei care, inclusiv din propriul partid, care îi atribuiau lui Ciolacu doar rolul ceremonial de "a duce mortul la groapă". Numai că, în doar câteva luni, Ciolacu a reușit să curețe listele de candidați și să câștige alegerile locale, iar mai apoi pe cele parlamentare. Acum partidul este undeva la 36-37%, iar tendința este una de creștere și consolidare.

Marcel Ciolacu a avut abilitatea de a-și impune propria strategie prin care a lovit Guvernul Cîțu devenind veritabilul lider al "opozitiei" create pentru motiunea de cenzura, cu toate ca in mod normal nu ar fi fost o "unitate" intre PSD, USR si AUR. Marcel Ciolacu si echipa sa de la PSD au izbutit aceasta performanta. Ce înseamnă asta? Că PSD, condus de Marcel Ciolacu, este partidul care va da tonul oricărei mișcări politice de amploare. Mai ales va putea conduce in Parlament toate actiunile de forță, iar Klaus Iohannis va fi nevoit sa-l asculte in noua conjunctura in care nu e exclusa nici suspendarea presedintelui.