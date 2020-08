Marcel Ciolacu: "Nu exista nicio sansa ca motiunea sa nu fie cumva votata pana in data de 27 septembrie"

Liderul interimar la PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri ca nu exista nicio sansa ca motiunea de cenzura sa nu fie votata pana la data de 27 septembrie, zi in care au loc alegerile locale. El a adaugat ca in Constitutie nu scrie ca o motiune de cenzura depusa in sesiune extraordinara nu poate fi votata si in sesiunea parlamentara ordinara care incepe dupa 1 septembrie.

"Nu exista nicio sansa ca motiunea sa nu fie cumva votata pana in data de 27 septembrie", a afirmat Marcel Ciolacu vineri la sediul PSD. Intrebat daca nu cumva exista un risc de neconstitutionalitate daca motiunea de cenzura depusa si citita intr-o sesiune extraordinara va fi votata intr-o sesiune ordinara, respectiv dupa data de 1 septembrie, Ciolacu a raspuns: "Nu e nicio problema. Nu am vazut nicio problema in Constitutie care sa explice asa ceva".

Referitori la afirmatiile fostului presedinte al CCR Augustin Zegrean potrivit carora ingurul lucru pe care il cere Constitutia este ca motiunea sa fie votata in aceeasi sesiune in care a fost depusa, liderul interimar al PSD a spus: "Si sa fie cvorum. Unde scrie? Ce Constitutie. Nu vreau sa intru intr-o disputa cu absolut nimeni. Cred ca CCR ne va lamuri".