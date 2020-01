Ministrul Finantelor o acuza pe Firea ca a cheltuit in scop electoral banii Capitalei. Salariile au crescut de la 581,7 milioane lei la 1,5 miliarde lei!

Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine, intr-o postare pe Facebook, ca desi bugetul Primariei Capitalei a fost crescut, banii nu s-au dus in investitii, ci ar fi fost folositi de Gabriela Firea in scop electoral, in folosul personal si al PSD.

Cea mai mare parte din bani s-ar fi dus in cheltuielile cu personalul Primariei sau al companiilor infiintate de Gabriela Firea, sau in cheltuielile cu asistenta sociala, care sunt responsabilitatea primariilor de sector. Situatia s-a agravat in 2019, cand Primaria nu a mai avut bani sa plateasca subventia pentru energie termica, desi o primeste de la bugetul de stat si a trebuit sa contracteze un credit de 460 milioane lei pe o perioada de 20 de ani.

Potrivit ministrului, cheltuielile de personal din Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) au crescut de aproximativ trei ori, de la 581,7 milioane lei in 2016, la 1,5 miliarde lei in 2019. "In perioada 2017-2019, PMB a cheltuit doar pe salarii 3,6 miliarde lei- cresteri salariale plus numar mult mai mare de angajati", precizeaza Florin Citu. Ministrul Finantelor sustine ca "celebrele companii infiintate ilegal" de primarul general si PSD platesc doar salarii si atat - cheltuielile de personal reprezinta intre 80% si 90% din totalul cheltuielilor.

O alta critica a lui Citu vizeaza cheltuielile cu asistenta sociala: "Aici datele arata si mai clar ca bugetul primariei a fost folosit in interes personal si de partid". Citu sustine ca in perioada 2017-2019, PMP a cheltuit doar pe asistenta sociala 845 milioane lei. Asta desi cheltuielile cu asistenta sociala sunt responsabilitatea primariilor de sector.

Astfel s-ar fi ajuns in situatia ca in 2019, Primaria nu a mai avut bani sa plateasca subventia pentru energie termica, desi o primeste de la bugetul de stat. "Astfel, la jumatatea anului trecut, primarul general ne-a dat dovada suprema a incompetentei si iresponsbilitatii si s-a imprumutat 460 milioane lei pe 20 ani pentru a plati subventia pentru energie termica", dezvaluie Citu.

Ministrul acuza ca PMB a folosit aceeasi formula pe care au folosit-o guvernele PSD din ultimii trei ani: "Nu exista nicio diferenta intre Dragnea, Valcov, Teodorovici si Firea. Toti au folosit bugetele alimentate cu bani publici in interes personal si de partid".

Postarea lui Florin Citu

Bugetul PMB folosit de primarul general in scop electoral!

Astazi este un moment bun sa aflati cum au fost cheltuiti banii dumneavoastra de Gabriela Firea.

PMB a avut un buget anual in medie de 5.8 miliarde lei in perioada 2017-2019 versus 3.9 miliarde lei in 2016.

Problema este ce s-a intamplat cu banii. S-a dus aceasta diferenta in investitii? Evident ca NU.

Sa va arat cum se capuseaza un buget in interes personal de un primar general incompetent si iresponsabil.

Cheltuielile de personal au crescut de la 581.7 milioane lei in 2016 la 1.5 miliarde lei in 2019!!!

Salariul mediu NET s-a triplat si este aproape dublu fata de salariul mediu net din sectorul privat.

In perioada 2017-2019 PMB a cheltuit DOAR pe salarii 3.6 miliarde lei- cresteri salariale plus numar mult mai mare de angajati.

Celebrele companii infiintate ilegal de primarul general si PSD platesc DOAR salarii si atat- cheltuielile de personal reprezinta intre 80% si 90% din totalul cheltuielilor. Daca va intrebati cum apar sinecurile in economie, aveti aici raspunsul.

Este clar ca doar evolutia cheltuielilor de personal arata ca primarul general a folosit banii primariei in scop electoral.

Dar daca mai sunt si sceptici atunci sa va arat ce s-a intamplat cu cheltuielile cu asistenta sociala.

Aici datele arata si mai clar ca bugetul primariei a fost folosit in interes personal si de partid.

In 2016 PMB cheltuia 2.6 milioane lei iar in 2019 a cheltuit 420.5 milioane lei!!!! Va rog sa recititi cifrele si sa realizati diferenta.

Aceasta evolutie a avut loc in conditiile in care cheltuielile cu asistenta sociala sunt responsabilitatea sectoarelor.

In perioada 2017-2019 PMB a cheltuit DOAR pe asistenta sociala 845 milioane lei.

Si in final, inca o decizie pentru care PMB trebuie sa dea un raspuns bucurestenilor. URGENT!

In 2019 PMB nu a mai avut bani sa plateasca subventia pentru energie termica, desi o primeste de la bugetul de stat.

Astfel la jumatatea anului trecut primarul general ne-a dat DOVADA suprema a incompetentei si iresponsbilitatii si s-a imprumutat 460 milioane lei pe 20 ani pentru a plati subventia pentru energie termica.

Sa fie mai clar, a indatorat PMB pe 20 de ani pentru plata unor sume pe care le primeste de la bugetul de stat oricum.

Cand platesti lunar 125.4 milioane doar salarii si 32 milioane asistenta sociala (fata de 72 milioane si 4 milioane in 2016) este clar ca nu mai ai bani si de subventie. Acest dezastru se intampla in conditiile in care valoarea subventiei pentru energie termica a ramas aproape neschimbata.

PMB a folosit aceeasi formula pe care au folosit-o guvernele PSD din ultimii trei ani.

Nu exista nicio diferenta intre Dragnea, Valcov, Teodorovici si Firea. Toti au folosit bugetele alimentate cu bani publici in interes personal si de partid.