Nașa, fina și interesele imobiliare ale primarului Fritz la Timișoara

Intr-o declaratie-angajament prezentata in Camera Deputatilor, cu titlul „Voi fi aparatorul celor multi si al romanilor de pretutindeni", proaspatul deputat social-democrat de Ilfov, Daniel Ghita, a anuntat ca doreste ca, alaturi de cetatenii din circumscriptia sa electorala, sa-i reprezinte in Parlamentul Romaniei si pe romanii din judetul Harghita, care nu mai au niciun reprezentant in forul legiuitor in actuala legislatura.