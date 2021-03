Șoșoacă se lasă greu! Nu e tentată să se înscrie în PSD: "Toate partidele mă vor". Iși va face partid

Senatoarea Diana Șoșoacă, 45 de ani, fostă membră AUR, a declarat că nu e interesată de înscrierea în PSD și i-a transmis liderului formațiunii, Marcel Ciolacu, că "trebuie să scape de baronii locali și să-și recunoască vina susținerii unui guvern PNL".

„Eu trebuie să mă înscriu în toate partidele, că toate mă vor. E pe principiul dacă ea nu ne vrea, noi o vrem. Deocamdată mi-e bine independentă și cred că am reușit să schimb multe lucruri singură", a fost reacția Dianei Șoșoacă. Cu toate acestea, in spatiul politic se vorbeste din ce in ce mai des ca Diana Sosoaca nu se va inscrie in niciun alt partid existent, ci isi va face prorpia formatiune politica, alaturi de cei nemultumiti, cei care protesteaza impotriva actualului mod de a conduce Romania, practic o alternativa la AUR, care, in opinia senatoarei "a tradat principiile de la inceput".