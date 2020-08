Orban afirma ca alegerile se pot tine fara probleme pe 27 septembrie: PSD are frica de locale

Premierul Ludovic Orban a anuntat sambata, ca alegerile locale raman pe data de 27 septembrie si nu vor fi amanate si ca doar PSD se putea gandi la amanarea acestora, precizand ca social-democratilor le este frica de alegeri si isi imagineaza ca vor ramane la putere daca nu are loc acest scrutin.

Orban a fost intrebat intr-o conferinta de presa sustinuta la Arad, daca alegerile locale raman la data anuntata. "Cu siguranta. 27 septembrie. Am vazut declaratiile nastrusnice ale liderului PSD privitoare la o posibila amanare a alegerilor. Din punctul meu de vedere, alegerile se pot tine fara niciun fel de probleme in data de 27 septembrie. Am pregatit ordinul comun al ministrului Afacerilor Interne, al ministrului Sanatatii si al presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, un ordin prin care sa asiguram masuri de protectie sanitara pe toata perioada derularii campaniei electorale si de asemenea in ziua votului, in cursul procesului de votare", a afirmat premieru. El a precizat ca numai PSD se putea gandi la amanarea alegerilor si ca social-democratilor le este frica de acestea.

"De altfel, s-au depus candidaturile, cred ca astazi raman definitive toate candidaturile, cum sa amani alegerile? Numai PSD se putea gandi la asa ceva. Sigur ca le e frica de alegeri si isi imagineaza ca pot sa mai ramana la putere netinand alegeri. Majoritatea cotrolata de PSD in Parlament a mai facut o boacana, au votat o lege prin care au hotarat ca parlamentarii sa decida data alegerilor parlamentare. Adica parlamentarii al caror singur interes este sa-si prelungeasca cat mai mult mandatul sa hotarasca ei cand vor fi alegeri. Pai daca ar fi dupa PSD-istii din Parlament, ei nu ar mai vota niciodata alegeri, ca sa ramana in Parlament. Sigur ca le-am atacat la Curtea Constitutionala aceasta ineptie, sigur ca atunci cand va impune Constitutia si legea, Guvernul va stabili si data alegerilor parlamentare asa cum este normal", a explicat Ludovic Orban.

Liderul PSD Marcel Ciolacu i-a invitat pe ministrii de resort sa vina, saptamana viitoare, in Parlament si sa simuleze cum ar decurge votul intr-o sectie de votare. Liderul PSD cere Guvernului sa demonstreze astfel cat de bine pregatit este pentru alegerile locale din 27 septembrie. "Vom vedea saptamana viitoare, poate Guvernul, ministrii de resort, cei responsabili cu alegerile locale sa vina in Parlament si sa facem simularea unei sectii de vot si sa ne demonstreze cat de bine pregatiti sunt pentru alegerile locale, astfel incat oamenii sa fie in siguranta si sa vina la vot, deoarece administratiile locale trebuie sa fie legitime si trebuie votate de cat mai multi oameni", a declarat Marcel Ciolacu, sambata, dupa ce a fost ales presedinte al PSD in Congresul partidului.