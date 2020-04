OUG pentru alegerile locale, publicata in Monitorul Oficial: In locul listelor de sustinatori, candidatii pot avea bani in cont

Ordonanta de urgenta privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale si unele masuri pentru organizarea alegerilor locale din acest an a fost publicata in Monitorul Oficial.

Guvernul a aprobat in sedinta de luni Ordonanta de urgenta nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale cuprinse in perioada 2016 - 2020, unele masuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum si modificarea OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Procedurile privind organizarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale se initiaza in termen de 6 luni de la data expirarii duratei starii de urgenta, se arata in OUG.

Data alegerilor se stabileste conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale (...) la propunerea Autoritatii Electorale Permanente si a Ministerului Afacerilor Interne, cu avizul Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta.

Mandatele autoritatilor administratiei publice locale se prelungesc pana la data preluarii, in conditiile legii, de catre noile autoritati ale administratiei publice locale a mandatelor rezultate in urma alegerilor, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020.

Potrivit noii OUG, la alegerile locale din anul 2020, numarul minim al sustinatorilor necesar pentru depunerea candidaturilor se va reduce la jumatate.

Totodata, pentru candidaturile la consiliul local si functia de primar din aceeasi circumscriptie electorala, respectiv pentru candidaturile la consiliul judetean si presedintele consiliului judetean din aceeasi circumscriptie electorala, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti vor prezenta cate o singura lista de sustinatori.

Prin derogare de la legea actuala, OUG emisa de Guvernul Orban mai prevede ca partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pot opta sa depuna la Biroul Electoral Central, in cel mult 30 de zile de la inceperea perioadei electorale, liste de sustinatori la nivel national, care cuprind un numar minim de 25.000 de alegatori, din care cel putin 500 de alegatori in fiecare judet si 1.000 in Bucuresti.

In ordonanta se mai precizeaza ca partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pot opta ca, in locul depunerii listelor de sustinatori, sa faca dovada depunerii in contul bancar deschis pentru campania electorala la nivelul judetului respectiv sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, a unor contributii electorale in valoare de cel putin 50 de salarii de baza minime brute pe tara.

Candidatul independent poate opta ca, in locul depunerii unei liste de sustinatori, sa faca dovada depunerii in contul bancar deschis pentru campania electorala a unei contributii electorale in valoare de cel putin 3% din valoarea maxima admisa pentru functia pentru care candideaza.

La alegerile locale din acest an partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti vor putea opta sa intocmeasca si sa depuna electronic, in conditiile legii, dosare de candidatura.

Listele de sustinatori vor putea fi semnate si depuse si electronic, in conditiile legii, se mentioneaza in actul normativ publicat in Monitorul Oficial.

Totodata, prin aceasta ordonanta se modifica si articolul 151, alineatul 3, din OUG privind Codul Administrativ.

Potrivit modificarii, mandatul primarului se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofa ori alte situatii expres prevazute de lege atunci cand, din cauza acestor situatii, nu pot fi organizate alegeri in conditiile legii.