Piața Obor vine la tine în cartier! Dan Cristian Popescu: Deschidem mai multe piețe volante în sectorul 2

Locuitorii sectorului 2 au un nou motiv de bucurie. În Săptămâna Mare, viceprimarul Dan Cristian Popescu a decis să vină în ajutorul tuturor celor ce doresc să își facă aprovizionarea de Paște în Piața Obor, aducând Piața Obor la ei în cartier. Mai precis, edilul a dispus ca administratorii Pieței Obor să deschidă mai multe piețe volante, în cartierele principale ale sectorului 2, astfel ca toți locuitorii să aibă legume și fructe proaspete, de la producători locali, la câțiva pași de ei.

„Sectorul 2 are cea mai mare piață agro-alimentară din țară și aglomerație pe măsură. De când a fost declarată starea de urgență în România, am luat o serie de măsuri de protecție și de limitare a circulației persoanelor, dar cu cât de apropiem de sărbătorile pascale, numărul clienților crește zilnic(...) Pentru a veni în întâmpinarea cererii crescute și pentru a preveni aglomerația, am hotărât să deschid mai multe piețe volante în zonele aglomerate, pentru a ajuta locuitorii sectorului 2 să se aprovizioneze mai ușor. Aceste piețe vor funcționa în Săptămâna Mare, începând de marți, până sâmbătă, cu un program prestabilit, între 09.00 și 13.00 și sunt în zona Andronache- Biserica din strada Periș, intersecția Vatra Luminoasă cu Maior Coravu, Bulevardul Basarabia-intrarea în Parcul Național și intrarea din zona restaurantului Arena, Șos. Colentina-McDonald's, Piața Cernăuți, intersecția Șos. Moșilor cu str. Mihai Eminescu, Piața Cremenița, intersecția Șos. Iancului cu Șos. Mihai Bravu, Șos. Pantelimon- vizavi de liceul Lucian Blaga, Șos. Iancului nr.9, Șos. Ștefan cel Mare-Club Sportiv Dinamo, str. Maior Coravu-intrare Stadion Național, fosta Piață Morarilor, Bld. Lacul Tei nr.2, Parcul Florilor-trotuar, intrare Parc Floreasca din str. Glinka. Încurajez toți cetățenii să trimită cereri dacă vor ca aceste puncte să apară și în cartierele lor" ne-a declarat viceprimarul Dan Cristian Popescu.

Piața Obor a fost în ultimele săptămâni în centrul atenției din cauza numărului mare de clienți ce vin zilnic, fapt ce face ca respectarea distanței sociale sigure să fie aproape imposibil. Inițiativa de a crea acestea piețe volante vine ca o încercare de rezolvarea a acestei probleme și, speră viceprimarul Dan Cristian Popescu, va micșora fluxul de oameni, crescând astfel gradul de siguranța al cetățenilor.