Piperea face un scenariu sumbru: "Românii ar putea ajunge să fie debranșați cu forța de furnizorii de energie!"

Specialiștii prevăd un scenariu de coșmar pentru milioane de români. Furnizorii ar putea să dea faliment din cauza banilor puțini pe care-i primesc de la Guvern.

Avocatul Gheorghe Piperea spune că oamenii ar putea ajunge să fie debranșați cu forța chiar înainte de iarnă.Scenariu sumbru pentru români, în perioada următoare. Urmează o iarnă extrem de dificilă din punct de vedere financiar pentru oamenii de rând, în special din cauza prețurilor la energie și căldură.

"Aici e un fel de santaj nu numai pentru consumator si pentru stat, statul are de platit 32 de milliarde de lei, bancile nu le mai dau, sunt in prag de faliment asta e categoric daca intra toti in faliment suntem mancati, in black out", a explicat avocatul Gheorghe Piperea.