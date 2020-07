Pro Romania marseaza cu penali la alegerile locale. La Mehedinti au candidat o condamnată pentru corupție, cu soț fost primar, la pușcărie!

La Mehedinți, in ciuda faptului ca a fost votata in Parlament initiativa "Fara penali in functii publice", Pro Romania arunca-n lupta alegerilor locale un candidat corupt de-a binelea. În filiala condamnatului Adrian Duicu, candidații la funcțiile de primari trebuie să fie musai penali.

De pildă, Mihaela Dunărințu, soția fostului primar din Baia de Aramă - Rafael Dunărințu, aflat la pușcărie pentru fraudarea de fonduri europene și corupție, ea însăși condamnată în același dosar, la un an și 6 luni de închisoare pentru „folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în formă continuată", a fost desemnată candidat Pro Romania pentru funcția de primar.

În timp ce Victor Ponta îi critică pe liberali pentru că ar fi numit ca șefă la Oficiul Județean de Cadastru din Iași o condamnată penal, în ograda lui e tot la fel, ba chiar mai rău. La Mehedinți, unde șeful de filială nu poate conduce din cauze de condamnare cu suspendare și l-a pus pe Costel Gherghe să o facă, pentru a deveni candidat la o funcție de primar se pare că trebuie să ai în CV musai și o condamnare, scriu cei de la Jurnal de Mehedinti.

„Bombă administrativă la Baia de Aramă!", „suflu nou în politică!" - titrează Tele 2 Drobeta despre nominalizarea ca și candidat la funcția de primar al orașului Baia de Aramă a doamnei Mihaela Dunărințu, soția fostului primar Rafael Dunărințu, cazat pentru vreo trei ani și ceva la pușcărie, din cauze de corupție. Persoana în cauză a fost și ea condamnată în același dosar cu soțul ajuns la pușcărie, dar cauza ei s-a disjuns și s-a finalizat mai repede, ca urmare a unui acord de recunoaștere, mentioneaza sursa citata.

Mihaela Dunărințu a fost condamnată de Tribunalul Mehedinți, în 15 decembrie 2016, în dosarul penal 7827/101/2015, la un an și șase luni de închisoare cu suspendare, pentru o infracţiune de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prevăzută de articolul 18 indice 1, alin.1, din Legea nr.78/2000 - pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Soluția a rămas definitivă în 2017, după ce a fost atacată la Curtea de Apel Craiova. Pe portalul instanțelor, obiectul cauzei penale este cât se poate de clar: „infracțiuni de corupție".

De fapt în același dosar cu Mihaela Dunărințiu, în cauză se afla și soțul primar la Baia de Aramă, Rafael Dunărințu, ajuns în cele din urmă după gratii. Doar că partea cu Mihaela Dunărințu s-a disjuns după ce aceasta a semnat un acord de recunoaștere. Pedeapsa finală acordată de instanță a venit de fapt după un cumul de mai multe pedepse.

Cităm din dispozitivul sentinței penale 200/2016, pronunțate la data de 15.12.2016: „În baza art. 18 indice 1, alin. 1, din Legea nr.78/2000, (...), Condamnă pe inculpata DUNĂRINŢU MIHAELA la pedeapsa principală de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare, şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p, pedeapsă care se va executa în conformitate cu dispoziţiile art. 68 Cp. În baza art. 65 Cp, Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p, pe durata prev. de art. 65 alin. 3 Cp; (...) Condamnă pe inculpata DUNĂRINŢU MIHAELA la pedeapsa principală de 2 (două) luni închisoare. (...) Condamnă pe inculpata DUNĂRINŢU MIHAELA la pedeapsa principală de 2 (două) luni închisoare. (...) Condamnă pe inculpata DUNĂRINŢU MIHAELA la pedeapsa principală de 2 (două) luni închisoare. (...) Condamnă pe inculpata DUNĂRINŢU MIHAELA la pedeapsa principală de 2 (două) luni închisoare. (...) Aplică inculpatei DUNĂRINŢU MIHAELA pedeapsa principală cea mai grea, de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv, un spor de 2 luni şi 20 de zile, urmând ca inculpata să execute, în total, pedeapsa principală de 1 (un) an, 6 (şase) luni şi 20 (douăzeci) de zile închisoare".

Toate acestea sunt, însă, fleacuri pentru cei de la Pro Romania, considera jurnalmehedinti.ro. Ei defilează în continuare cu penali, ba chiar consideră acest fapt „o bombă administrativă", in ciuda faptului, cum spuneam, ca in Parlament s-a votat initiativa "Fără penali in functii publice".