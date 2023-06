Răzvan Dumitrescu: Situația e nașpa! Greu de iesit din ceea ce urmeaza...

"SITUATIA e NASPA! Greu de iesit din ceea ce urmeaza... Sa le luam pe rand!", scrie Răzvan Dumitrescu pe Facebook, descriind in continuare si prezentand si documente la final, care se gasesc pe pagina sa:

Greva PROFESORILOR

Dilema maxima pentru GUVERN, intr-un moment CRITIC despre care nu l-ati auzit pe premier sau ministrii sa vorbeasca. Nu, nu este vorba doar despre clasica poveste ca daca dau bani profesorilor vor veni si altii la rand si chiar nu au cum sa-i multumeasca pe toti. Aveti in imaginile de mai jos dovada DEZASTRULUI!

Stiau asta foarte bine inca din data de 31 mai. Documentul vine de la COMISIA EUROPEANA si este vorba despre Procedura de deficit bugetar, starea de fapt!

Se spune clar acolo ca Romania se afla in RISC RIDICAT de a nu indeplini tintele fiscale in 2023-2024 si se precizeaza si ce se intampla in aceasta situatie:

Comisia va face o propunere consiliului pentru a suspenda TOATE sau o PARTE din angajamentele de plata pe fondurile europene catre tara noastra(pasajele subliniate) !

Fondurile acelea au fost luate in calcul la construirea Bugetului. Fara ele, guvernantilor le sare totul in aer. Inutil de comentat ce s-ar intampla cu dobanzile si asa mari la care se imprumuta guvernantii ca sa acopere deficitul: acestea ar sari pur si simplu in aer!

Sunt de vina profesorii pentru asta? NU!

Ar trebui ei sa renunte? Doar ei pot decide! Chestiunea tine de incredere. Despre ce incredere in GUVERN poate fi vorba cand din ultimul SONDAJ CURS ( a se vedea imaginea!) aflam ca in PRESEDINTIE increderea e de 8% (bara verde), in PARLAMENT de 6%, la fel si in partidele politice iar in GUVERN de doar 11%?

Cum sa ai incredere cand desi prin LEGE se prevede 6% din PIB pentru EDUCATIE, asa ceva nu s-a intamplat vreodata?

Cum sa ai incredere cand in 2008 guvernantii ti-au majorat prin lege salariul cu 50% pentru ca apoi alti guvernanti sa anuleze asta?

Culmea! In ROMANIA se face GREVA JAPONEZA in SANATATE pentru...respectarea unei legi din 2017! Mai stiti o tara in care se protesteaza pentru RESPECTAREA LEGII de catre GUVERN?

Ce este de facut? Nu dau eu sfaturi...Va spun doar ca situatia arata fara iesire, cu DEZASTRUL venind cu viteza spre noi toti. Nici nu are rost sa mai adaug la acest tablou si peisajul GEOPOLITIC actual...

Cred ca ne raman din ce in ce mai putine optiuni. Din punct de vedere economic nici macar nu am vazut inca raul suprem care se apropie asa ca mai avem o singura parghie: aceea de a ne pastra cat mai mult dintre drepturile si libertatile pe care le mai avem! Atat si nimic mai mult! Este opinia mea si nu va obliga nimeni sa tineti cont de ea!

P.S. Cand in institutiile FUNDAMENTALE ale democratiei , increderea e la pamant, asa cum arata sondajele, sa nu mire pe nimeni daca la un moment dat DEMOCRATIA chiar va disparea de facto!