Rares Bogdan: "Marcel Ciolacu nu mai poate rămâne la șefia Camerei Deputaților"

Cerere dură a europarlamentarului PNL Rareș Bogdan. Acesta solicită schimbarea liderului PSD Marcel Ciolacu de la șefia Camerei Deputaților. Bogdan spune că Ciolacu este un pericol.

"Marcel Ciolacu nu mai poate rămâne la conducerea Camerei Deputatilor. Daca se intampla asa ceva in Franta sau Germania, il luau cu duba direct de la parlament. Ramanerea sa la conducerea Camerei, ca al treilea om in stat este un pericol cum nu a existat in ultimii 30 de ani, este un atentat la siguranta statului. PSD de fapt a facut un joc in care pregateste rasturnarea guvernului Orban prin motiune de cenzura si are nevoie de UDMR. Electoratul maghiar este de dreapta, priveste cu ura si dispret UDMR cand se pozitioneaza de stanga. In fata alegerilor, UDMR are nevoie de electorat si trebuie sa justifice lipitura de PSD.

Este o chestiune concertata in care PSD se joaca cu focul, ei oricum aveau probleme in Transilvania. Presedintele nu a facut referire la unguri, nu ungurii ne iau Ardealul. Nu are cum un etnic din Ardeal, care cunoaste cel mai bine situatia de acolo, sa vorbeasca despre unguri. Este vorba de Ungaria si de intelegerea PSD cu Viktor Orban", a declarat Rareş Bogdan la România TV.