Remus Pricopie își depune candidatura, dar refuză condițiile legii! Vrea să se lupte cu BEC la Curtea Constituțională!

După o reflecție profundă și bine gândită, Remus Pricopie, rectorul SNSPA, a anunțat în această seară că își depune candidatura pentru alegerile prezidențiale. Însă, nu fără a ridica o mare provocare: dosarul său nu va conține liste de semnături, considerându-le o cerință demodată și nejustificată.

„În nicio țară europeană nu se cer atâtea semnături ca în România. Asta nu este un act democratic!" a declarat Pricopie, subliniind că legea actuală nu reflectă „spiritul Constituției".

„După o matură chibzuință am decis să-mi depun în această seară candidatura pentru alegerile prezidențiale. Sunt necesare câteva precizări. Dosarul meu de candidatură nu este însoțit de liste de semnături deoarece în nicio țară membră a Uniunii Europene nu sunt solicitate atât de multe semnături de susținere precum în România. De exemplu, în Bulgaria un candidat independent se poate înscrie cu doar 2.500 de semnături. În Austria este nevoie de 6.000 de semnături pentru a fi înscris în cursa prezidențială. În plus, întreaga dezbatere din ultimele zile privind modalitățile potențial oneroase de a strânge 200.000 de semnături de susținere dovedește că nu este o cerință democratică. De asemenea, nu trebuie să uităm faptul că, inclusiv la alegerile prezidențiale de anul trecut, au fost mai mulți candidați care nu au obținut nici măcar o zecime de voturi din numărul de semnături depuse la înscriere. Atunci, care mai este rostul acestor semnături de susținere, ce dovedesc ele? În aceste condiții, consider că prevederea din legea electorală de a avea o listă de 200.000 susținători, impusă acum două decenii, nu este în conformitate cu spiritul Constituției României", scrie pe Facebook Remus Pricopie.

Cu toate că există un număr semnificativ de candidaturi pentru alegerile prezidențiale, ele nu contribuie, în opinia sa, „la ieșirea din criza politică în care ne aflăm, dimpotrivă, o adâncesc".

„Candidații partidelor politice se află sub cota de încredere a partidelor care i-au propus, iar cei așa-zis nu sunt în măsură să aducă un suflu nou, care să refacă legătura de încredere între clasa politică și societate. Candidatura mea este o ofertă lansată societății românești de a avea un președinte al viitorului, cinstit și puternic, matur și echilibrat, care poate încheia criza profundă de încredere pe care o traversăm. Invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu nu înseamnă că încercările Rusiei de a-și aduce omul său la conducerea țării au încetat. Vor căuta noi „Călin Georgescu" și sper din suflet să nu-și găsească susținători în rândul conducătorilor României. Iar singura garanție autentică este de a avea un președinte patriot. 4. România are nevoie de un Președinte al Republicii care nu trebuie să fie oscilant ori ezitant în apărarea orientării euro-atlantice a țării noastre. Nu trebuie să cădem în capcana unei false alegeri între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, ci trebuie să avem uși deschise la Washington, Bruxelles, Berlin, Paris, Londra, Roma, Madrid, Viena, Ankara, Varșovia sau Atena", adaugă Remus Pricopie.

Rectorul SNSPA afirmă că „România are nevoie de un președinte care să refacă demnitatea funcției prezidențiale"

„Avem nevoie de un șef de stat respectat, care să poată discuta direct cu liderii lumii, dar și cu intelectualii și elitele culturale ale țării, cu muncitorii, tinerii, vârstnicii, inginerii sau agricultorii din țară și din diaspora. Un Președinte al Republicii asupra căruia nu planează acuzații de îmbogățire oneroasă sau traseism politic va avea credibilitatea necesară pentru a lucra cu adevărat în interesul României. România are nevoie de un președinte democrat și pacificator. Președintele Republicii trebuie să colaboreze loial și eficient cu toate instituțiile fundamentale ale statului, Guvernul, Parlamentul sau Banca Națională, dar și cu Academia Română, universitățile, instituțiile de cultură, societatea civilă, mass-media, mediul de afaceri și sindicatele, în interesul dezvoltării țării. În același timp, noul președinte trebuie să-i reunească pe români, fiindcă în acest moment suntem atât de dezbinați! Lupta mea nu a fost și nu este împotriva votanților lui Călin Georgescu, văzut de aceștia ca o soluție de criză împotriva actualei clasei politice, ci împotriva unui personaj politic care dorea să ne arunce țara în bezna politică a trecutului și să urmeze interesele lui Vladimir Putin. Națiunea trebuie unificată și pacificată, iar aceasta trebuie să fie prima și cea mai importantă sarcină a noului Președinte al Republicii! România are nevoie de un președinte cu realizări profesionale autentice. (...) România are nevoie de un președinte empatic și solidar cu națiunea. Președintele Republicii trebuie să fie un exemplu de cumpătare și modestie, de bun simț și respect pentru ceilalți", susține Remus Pricopie.

De asemenea, el arată că România are nevoie de „un președinte vizionar, care respectă trecutul însă luptă pentru pregătirea țării astfel încât viitorul să nu ne găsească nepregătiți".

„Uneori, în viață, trebuie să alegi calea grea și complicată pentru a realiza lucruri importante pentru Țara pe care toți trebuie să o slujim cu credință, devotament și sacrificiu. În vremuri atât de periculoase, sunt convins că pot fi o alegere potrivită pentru a fi Președintele Republicii, de aceea m-am angajat direct și fără ezitare în sarcina istorică de a face România Puternică", încheie Pricopie.