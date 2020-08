Robert Negoită si-a luat teapă de la consilierii locali, inclusiv de la cei ai PSD

In consiliul local extraordinar al Primariei Sectorului 3, Robert Negoită dorea sa treaca prin vot proiectul de realizare a pasajului subteran Piata Unirii - Piata Alba Iulia, despre care presa a mai relatat, fiind plin de nereguli si scurgeri de bani catre "firme de casa".

Surpriza a fost ca nu s-a asigurat cvorumul necesar, consilierii locali facand o "blocada". Ca atare, sedinta nu s-a tinut si "tunul" nu a putut fi "tras". Consilierii PSD s-au spart in două - spun sursele noastre -, astfel ca, aceia care sunt pro Aurelian Bădulescu n-au venit. In conditiile astea, consilierii PNL, in frunte cu Inocentiu Voinea - cel mai activ protestatar al afacerileo necurate ale edilului -, i-au convins si pe cei de la USR să iasă din sală. Iata ca Negoita, de cand a "defectat" de la PSD nu mai are forta necesara sa treaca prin consiliu orice doreste.