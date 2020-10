Scandalul continuă în USR: Acuzaţii de măsluire a procedurilor interne pentru desemnarea candidaţilor la parlamentare

Membri USR din Bucureşti şi Iaşi se declară nemulţumiţi în legătură cu desemnarea delegaţilor USR PLUS care vor decide listele de candidaţi pentru alegerile parlamentare, precum şi de perspectiva ca parlamentari cu o activitate bună să nu se regăsească pe aceste liste, transmite news.ro.

""Revin cu informaţii despre alegerile delegaţilor care vor stabili lista UsrPlus Bucureşti pentru parlamentare. Cum am prevăzut vineri, la Sectorul 3, toţi cei 15 de pe lista Vlad Voiculescu / Claudiu Năsui au fost aleşi delegaţi. Iar global pe Bucureşti toţi cei 70 de pe lista Vlad Voiculescu / Claudiu Năsui au fost aleşi delegaţi. Nimeni altcineva nu a fost ales delegat. A fost făcut un upgrade, avem acum un Turbo Autobuz sau Autobuz+ Cum au votat membrii usr şi plus era de aşteptat ca unele nume din USR să nu fie cunoscute membrilor Plus, şi invers, dar totuşi se putea spera ca la Sectorul 3, de exemplu, Ana Ciceală şi Florina Presadă să fie alese. Nicio şansă, au ieşit la mare distanţă pe locurile 16 şi 17. Nici o treabă cu meritocraţia, we're all numbers. Şi apropo de meritocraţie, din ce am auzit eu, al doilea cel mai activ senator al României, Florina Presadă, nu va fi pe un loc eligibil. Şi nici Vlad Alexandrescu sau Cristian Seidler...", este unul dintre mesajele distribuite pe reţelele sociale.

De altfel, la sectorul 3 au fost probleme încă din timpul votului, unii dintre membri reclamând că nu li se permite să voteze. Şi Eugen Vărvărucă, lider al USR Iaşi, este nemuţumit de deciziile luate la nivelul filialei, inclusiv de faptul că senatorul Dan Lungu s-a clasat spe poziţia 102 în urma votului pentru delegaţi.

"Am fost martor zilele trecute la un eveniment care depăşeşte puterea de înţelegere a cuiva care a crezut că USR face altfel de politică. Mă refer la alegerea delegaţilor filialei municipale Iaşi pentru conferinţa judeţeană în care se vor desemna candidaţii USR pentru alegerile parlamentare. Mai exact, trebuiau aleşi 78 de delegaţi dintr-un număr de 141 de persoane care şi-au exprimat dorinţa de a fi delegaţi, la vot participând 136 de persoane dintr-un total de 569 membri cu drept de vot (!) Doresc să semnalez public doar câteva aspecte care pe mine m-au frapat cel mai mult. Primul este cazul actualului senator de Iaşi, Dan Lungu, care s-a clasat doar pe poziţia 102",afirmă el într-o postare pe Facebook.

Eugen Vărvărucă afirmă că acesta nu este un caz singular, o mulţime de colegi cu realizări personale remarcabile şi activitate substanţială în partid rămânând în afara primelor 78 de locuri.

"În schimb, din cei 78 de delegaţi aleşi, 24 sunt dintre membrii admişi în 2020, 23 dintre ei fiind admişi începând cu jumătatea lui iunie. E vorba deci de colegi pe care nu îi cunoaşte practic aproape nimeni, în afară de cei care i-au admis, şi probabil i-au adus, în USR. (...) Concluziile e liber să le tragă fiecare după cum doreşte. Mai sus am prezentat doar cifre şi fapte incontestabile. Personal rămân consecvent principiilor şi valorilor pentru care am intrat în USR cu mai bine de 3 ani în urmă. Dacă voi fi dat afară din USR pentru postarea asta, so be it", conchide el.

La sfârşitul săptămânii trecute, membri ai USR Bucureşti acuzau lipsa de transparenţă, în condiţiile în care de sâmbătă începuse votul pentru desemnarea delegaţilor la conferinţa care va decide candidaturile la parlamentare, conferinţe similare urmând să aibă loc în toate filialele, astfel încât la sfârşitul săptămânii viitoare listele de candidaţi să fie definitivate. Conform Regulamentului USR, până pe 11 octombrie delegaţii pot vota listele pentru parlamentare.