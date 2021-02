Serviciile secrete extrene pregătesc înlocuirea lui Kaus Iohannis cu Dacian Cioloș sub imperiul "Grupului de la Sălaj"

BND, serviciul secret german, este înlocuit de DGSE, agentia de informatii franceza, in ceea ce priveste influenta pe teritoriile statelor UE din Europa de Est, ceea ce se petrece si in Romania.

Conform lui Radu Cristescu, parlamentar, tot ce a urmat după alegerile parlamentare câștigate de PSD face parte dintr-un "complex sau operativ, dinspre dreapta spre neomarxism", prin care se pregătește înlocuirea lui Klaus Iohannis cu Dacian Cioloș. Franța începe să devină noul dirijor al zonei, după retragerea bass-ului german Angela. Toate astea, sub privirile moi ale corurilor reunite, presupus bărbătești, din serviciile de informații ale României.

"De aceea Iohannis, contrar Constituției, a desemnat un prim-ministru PNL ( 28% ), cu Guvern USR-Plus ( 15% ) și UDMR ( 5% ) ... De ce? Simplu! Pentru că ciocanul USR-isto-PLUS-ist va măcina PNL-ul, scoțând încet, încet (Năsui a și început) actele de corupție dubioase din ultimul an de guvernare PNL-ista. Cum? Simplu! Prin instituțiile de forță aflate în mâna lui Dacian Cioloș și nu a lui Klaus Iohannis, cum pare. Mai exact, e vorba de gruparea Cioloș - Sălaj: Crin Bologa-procuror șef DNA (din Sălaj), Eduard Hellvig, director SRI, (din Sălaj), Lucian Bode ministru de Interne (interesant, tot din Sălaj), plus Stelian Ion ministrul Justiției și tăticul desființării SIJJ, care face parte din acest proces amplu. Acesta este vârful echipei care va asigura tranziția despre care v-am vorbit.

Vă întrebați unde este Dan Barna în acest tablou? Nicăieri! Este ținut sub capac cu dosarele de la DNA, instrumentate de Crin Bologa. Barna probabil va pleca ambasador, în loc de pușcărie. Sau director al SRI. Iar Ludovic Orban știe exact jocul... de la Iohannis! Nu întâmplator Cîțu a fost numit premier, este imaginea perfectă a decăderii PNL-ului. A decăderii României și implicit a decăderii naționale! Și atunci, oricine ar veni în locul PNL-ului și a lui Cîțu, de la PLUS-USR, va părea un înger coborât pe Pământ.

PNL-istii au căzut in capcana întinsa de Iohannis cu mana lui Orban, li s-a spus ca intenționat le-au dat USR-istilor ministerele grele și puternic mediatizate, ca sa-și rupă gâtul. Este exact invers! Pentru că Voiculescu, Drulă, Ghinea, Năsui și alții vor scoate sau deja scot la iveală hoțiile din plină pandemie, din ultimul an de guvernare PNL-istă, sub atenta supraveghere a duetului Crin Bologa - Stelian Ion. Să nu uităm de grupul infracțional organizat UDMR, o fată frumoasa la începutul anilor 90, devenita amanta de lux și transformată in prostituata, căreia i s-a promis 'felierea' României.

In loc se concluzie: dacă mergem pe logica că Florian Coldea a creat USR-PLUS (Cioloș-Macron), după care a fost dat afara din SRI, înseamnă ca prin cooptarea USR-ului la guvernare, Coldea este pe cai mari (sau la butoane, cum s-ar zice). Planul merge ca uns. Și atunci ne punem niște întrebări. "O fi activ ?". " Unde?". "Ce ambasadă l-a decorat pe Coldea?". Voilà!... Doar ca în tot acest joc al lor au uitat de PSD și de poporul roman! Ghinion, domnilor... cum ar zice un cioclu, pardon, un clasic în viață. Pe lângă turnul Eiffel și Poarta Brandenburg, mai sânt și niște ziduri românești, totuși.", scrie Radu Cristescu.