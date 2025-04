Simion se teme de Târziu ca dracu' de tămâie! Seful AUR l-a suspendat pe presedintele Consiliului National si i-a interzis sa candideze

Se zvonea in ultima saptamana ca in AUR vor avea loc scandaluri la varf. Animozitatea dintre liderii George Simion si Claudiu Tarziu a atins limita maxima dupa ce seful AUR l-a suspendat, azi, din functie, pe presedintele Consiliului National al aliantei si i-a interzis sa candideze in viitor.

Manevra lui Simion arata ca acestuia ii este teama ca nu va ajunge presedinte al României dupa votul din turul al doilea (e posibil chiar sa nu prinda nici primul tur) si atunci Târziu sa-i ceara demisia, alaturi de alti membri marcanti ai formatiunii, iar in urma unui congres sa-i ia partidul. Chiar Claudiu Tarziu nu excludea aceasta varianta intr-un interviu recent.

Practic, Simion incearca sa-l determine sa parăseasca AUR inaintea alegerilor prezidentiale din luna mai si sa-l forteze sa-si infiinteze un nou partid (asa cum se gandea si Tarziu). Chiar si Gigi Becali anuntase, dupa ce s-a certat la randul lui cu George Simion, ca este dispus sa finanteze o constructie politica noua alaturi de Claudiu Tarziu, mentionand ca amandoi sunt legati de teologie si de neamul românesc.

Claudiu Târziu: Am aflat pe surse, nu am fost notificat oficial

Claudiu Târziu, suspendat din funcția de preşedintele al Consiliului Naţional de Conducere al AUR, a declarat după măsura luată împotriva sa de conducerea partidului, că nu i s-a comunicat nimic oficial și ca a aflat pe surse despre această decizie: „Am aflat și eu tot pe surse de această decizie, nu am fost informat oficial, deci nu știu care sunt motivele. Aștept decizia oficială ca să mă decid ce am de făcut pe mai departe". El a menționat că are căi de atac, sugerând că ar putea contesta decizia.

Motivul acestei decizii este legat de declarațiile belicoase ale lui Târziu la adresa lui George Simion și a partidului. Mai mult, la ședință, Claudiu Târziu nu a fost convocat, decizia fiind luată în absența acestiua. Acesta pare a fi un ultim avertisment înaintea excluderii din partid.