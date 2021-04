Sondaj intern: PNL si USR-Plus se prabusesc. PSD, AUR si UDMR cresc spectaculos!

Surse social democrate afirmă ca un sondaj care a fost facut la comanda PSD si care nu a fost dat publicitatii, fiind doar de "uz intern pentru conducere", arata situația politică actuala după alegerile din decembrie 2020.

PSD incearca sa profite la maximum de greselile de la guvernare pe tema pandemiei, dar si de balbaielile cu masurile de relaxare si de eventualitatea ca protestele sa atinga puncte critice. La fel, social-democratii testeaza perceptia publicului daca ar fi sa depuna motiune de cenzura in Parlament, afirma aceleasi surse din inerior. Se pare ca sondajul a fost facut prin liderul Vasile Dancu.

Conform datelor obtinute, PNL a scazut la 19% in ceea ce inseamna intentia de vot - perceptia pozitiva/negativa a electoratului (persoane peste 18 ani intervievate) -, USR-Plus se situeaza la 12%, ceea ce reprezinta o prabusire majora, iar PSD a crescut la 32%. Surpriza majora o reprezinta AUR, care a crescut la 18% si se afla "in coasta" liberalilor. Interesanta e si cresterea UDMR la 7%. Restul pana la 12% il reprezinta cei indecisi.

Un indicator mai neobisnuit al sondajului a fost increderea in guvern si in partidele de la guvernare care e de 31%, fata de increderea in partidele de opozitie de 38%. De remarcat ca opinia publica nu are incredere nici in putere nici in opozitie, populatia fiind impartita, niciuna dintre parti neavand o cota de peste 50%, ceea ce arata ca lucrurile nu evolueaza cu sprijinul electoratului.

In ceea ce priveste increderea in personajele politice: Klaus Iohannis scade la 28%, Ludovic Orban ajunge la 18%, Florin Cîțu insa creste la 26% pe fondul pandemiei si in ciuda masurilor de restrictie, Dan Barna scade la 13%, Dacian Ciolos la 9%, George Simion e la 14%, in schimb Diana Șoșoaca ajunge la 23%, la fel in crestere, fata de scorul partidului, este si Kelemen Hunor cu 10%. Marcel Ciolacu nu are nici el, in mod bizar fata de scorul partidului, o prea mare incredere la electorat, fiind cotat la 22%.

Au mai fost "incercate" la incredere si cateva personaje politice cu mare notorietate care nu se afla printre partidele parlamentare, sau se afla in esalonul doi al liderilor politici. Astfel, Traian Basescu are 26%, Cristian Diaconescu - 24%, Rares Bogdan - 27%, Victor Ponta - 12%, Calin Popescu Tariceanu - 11%, Mihai Tudose - 19%, Sorin Grindeanu - 16% etc.