Sorin Chirita: "COLAPSUL TERMOFICĂRII IN BUCUREȘTI ESTE ANUNȚAT OFICIAL!"

Sorin Chiriță fost City Manager al Capitalei, scrie pe paginile sale de facebook si twitter - unde prezinta si documente - despre cum situatia termoficarii in Bucuresti este mai mult decat grava, practic "Colapsul este anuntat oficial!"

"COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A. (fostul RADET) IL INFORMEAZĂ OFICIAL PE PRIMARUL GENERAL DESPRE COLAPSUL SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL CAPITALEI

Peste 1,2 milioane de bucureşteni ar putea rămâne fără apă caldă si caldura in iarnă , în condiţiile în care Termoenergetica București, „moştenitoarea" RADET este in INSOLVENȚĂ de facto. In contextul acumulării unor datorii uriașe, ELCEN va solicita, in curând, insolventa Termoenergetica. Insolvența companiei va însemna automat si pierderea finanțării nerambursabile pentru reabilitarea rețelei de termoficare.

Principala problemă o reprezintă tariful aprobat abia dupa un an de la preluarea mandatului de către Nicusor Dan, deficitul uriaș de finanțare prin neplata subvenției si a pierderilor financiare aprobate de Consiliul General, lipsa de coordonare si neintervenția asupra rețelei de termoficare. Practic, o reţea de aproape 4.000 de kilometri de conducte, a doua ca mărime din lume după cea din Moscova, în care peste 80% din conducte datează din anii ‘60-‘70 şi necesită continuarea lucrărilor de investitii si reparații majore.

Presiunea din conducte a scăzut de la valori de 8 - 9 bari la 3,5 - 4 bari şi chiar sub acest nivel. Anul acesta ELCEN a ajuns să pompeze în reţea uneori peste 2.000 de tone de apă de adaos/oră. Creşterea volumului de apă de adaos atrage o degradare şi mai mare a reţelei de termoficare, pentru că vine însoţită de reactivi chimici care corodează conductele şi limitează debitele de agent termic livrate. În plus, peste nivelul de 2.000 de tone/h se intră într-o zonă periculoasă, existând riscul de avarii majore.

In primăvară era necesar un comandament înființat, la nivelul municipiului București, comandament permanent de coordonare, ce ar fi trebuit condus de o persoană cu funcție de conducere din cadrul Primăriei Capitalei dar si cu autoritate formală si personală, pentru a coordona activitatea de pregatire a sistemului pentru iarnă si continuarea implementarii soluțiilor juridice si tehnice identificate acum doi ani de specialiști.", scrie Sorin Chirita.