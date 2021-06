Un deputat PNL din tabăra Orban anchetat că a furat curent!

Ervin Molnar, lider al PNL Târgu Mureș până marți, e anchetat de Poliția Română pentru că la un control al angajaților Electrica s-a descoperit că liberalul este racordat ilegal la curent trifazic.

Ervin Molnar, fost șef la Apele Române, apare într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de "deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcționării echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate ori modificarea fără drept a componentelor instalațiilor energetice". Trebuie precizat că, potrivit IPJ Mureș, deocamdată polițiștii efectuează cercetări "in rem", adică cu privire la faptă, urmând ca, ulterior, dacă Parchetul va hotărî, să se treacă la cercetarea "in personam" - cu privire la persoană. Prejudiciul în dosar ar fi de 12.000 de lei, calculat pe ultimii 3 ani.

La nivelul Secției de Poliție Rurală nr. 5 Miercurea Nirajului din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, se află înregistrat un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcționării echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate ori modificarea fără drept a componentelor instalațiilor energetice", faptă prevăzută și pedepsită de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, în cadrul căruia polițiștii efectuează cercetări „in rem" (asupra faptei), sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, în vederea stabilirii situației de fapt, urmând ca la finalizarea acestora să fie propusă soluție legală prin unitatea de parchet competentă", este răspunsul dat de IPJ Mureș, pentru Bugetul.ro.

Marți, 15 iunie, tabăra lui Ludovic Orban a suferit o primă înfrângere în fața taberei reformiștilor lui Florin Cîțu. Şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, doctorul Horaţiu Suciu, a câştigat competiţia pentru conducerea filialei Târgu Mureş a Partidului Naţional Liberal, în detrimentul lui Ervin Molnar. Dintr-un total de 219 de voturi valabil exprimate, doctorul Horaţiu Suciu a obţinut 135, în timp ce deputatul Ervin Molnar a primit 84 de voturi.