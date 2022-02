Un politician acuză că a făcut preinfarct din cauza unui conflict cu Dacian Cioloș!

Parlamentarul Gheorghe Falcă a acuzat că a făcut preinfarct din cauza unui conflict pe care l-a avut cu Dacian Cioloș.

"Este regretabil ceea ce se întâmplă la USR, dar noi știam că domnul Cioloș este un politician cu toane. Îmi aduc aminte de anul 2016, când ba ne spunea că vrea să fie premierul nostru, ba ne spunea că nu avem voie să îi folosim imaginea. Eu chiar atunci am făcut un preinfarct în perioada aia de campanie, pentru că eu am fost într-un conflict cu dânsul că eu i-am folosit imaginea. Eu am fost cel care a folosit imaginea și care am făcut acele documente cu imaginea dânsului și, la un moment dat, într-o emisiune, a spus că el nu ne-a permis așa ceva, ceea ce era un fals, pentru că nu puteam să îi folosesc imaginea până nu i-am prezentat", a declarat Gheorghe Falcă.