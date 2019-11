Viorica Dăncilă a convocat Comitet Executiv al PSD, marți, ora 18.30: „Discuția nu trebuie amânată"

Viorica Dăncilă a anunțat că a convocat ședința Comitetului Executiv al PSD pentru marți, ora 18.30, transmite Mediafax. Social-democrații vor analiza rezultatul alegerilor prezidențiale, dar și nemulțumirile din partid. La ședință există posibilitatea și convocării unui Congres pentru perioada următoare.

„La discuții consultative, la un dialog între noi, colegii. La un dialog între toți membrii ai Comitetului Executiv Național. Nu voi cere nimic. Vreau să analizăm toți de ce s-a ajuns aici și să ne asumăm fiecare lucrurile care nu au mers bine. Nu trebuie să amânăm această discuție", a spus Viorica Dăncilă, la sediul PSD. Anterior, Viorica Dăncilă a afirmat că nu va demisiona de la șefia PSD, însă dacă vor considera colegii că trebuie să facă acest pas, atunci trebuie organizat un Congres, deoarece tot așa a fost aleasă la conducerea partidului.

„Nu am luat în calcul acest lucru. Vom discuta în cadrul CEx. Noi trebuie să avem în vedere că vin sărbătorile și imediat intrăm în precampanie electorală și trebuie să fim foarte bine pregătiți. Bineînțeles că voi asculta opiniile tuturor colegilor. Vom vedea cum văd lucrurile pe fiecare județ în parte. Trebuie să nu analizăm lucrurile pe ceea ce a făcut candidatul. Eu am făcut tot ceea ce ținea de mine. Poate am început târziu campania, pentru că într-adevăr noi am trecut după o perioadă dificilă, pierderea alegerilor europarlamentare, arestarea președintelui partidului, Congres, dar am reușit să recuperăm electoratul pe care l-am avut în 2016. Vom discuta în partid, dar cred că analiza trebuie să o facem pornind de la fiecare organizație în parte, pentru a veni cu o strategie de campanie pliată pe realitate", a declarat Viorica Dăncilă la Antena 3, întrebată dacă se așteaptă să fie înlăturată de la șefia PSD. Liderul PSD a adăugat că, în cazul în care social-democrații vor schimbarea ei de la conducerea formațiunii, atunci trebuie să fie organizat un Congres.