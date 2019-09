Cazul "Caracal": Gheorghe Dinca, adus la audieri. Va fi testat cu detectorul de minciuni

Gheorghe Dinca este audiat astazi la sediul DIICOT din Capitala. Anchetatorii ii vor prezenta probele pe care le au impotriva acestuia. De asemenea, vor discuta si despre petele de sange gasite in locuinta sa. In cursul zilei de ieri, Gheorghe Dinca a fost adus si inchis in Arestul Central al Capitalei.

Conform sursei citate, Gheorghe Dinca ar urma sa ia parte si la o expertiza psihiatrica pentru a vedea daca acesta a avut discernamant. Mai mult, in urma acestei expertize el ar putea sa fie testat si cu detectorul de minciuni. Suspectul si-ar fi dat acordul in acest sens.