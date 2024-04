Dorel Vișan, Laura și Ciprian Mega, pe covorul roșu la Moscova! Filmul "21 de rubini" selectat de către Nikita Mihalkov pentru "Oscarul BRICS".

Aseară la Moscova a fost deschiderea de gală a festivalului "BRICS FILM FESTIVAL 2024", sub patronajul marelui actor și regizor rus Nikita Mihalkov.

Festivalul de la Moscova este al doilea ca vechime și prestigiu din lume, după cel de la Veneția, dar acum doi ani i s-a retras acreditarea sub motivația sancțiunilor dictate din cauza războiului ucrainean. În concurs participă 320 de filme din întreaga lume, dar noi avem bucuria ca filmul "21 de rubini", regizat de către preotul ortodox Ciprian Mega, să fi fost selectat printre cele 9 filme finaliste, iar eu am primit poze de la evenimentul de deschidere, unde au fost invitați de onoare și românii noștri.

"În imagini îi puteți vedea pe marele și dragul nostru Dorel Vișan care, împreună cu părintele Mega, o încadrează pe covorul roșu pe producătoarea filmului, Laura Mega. De asemenea apare și Nikita Mihalkov, câștigător de Oscar, azi în vârstă de 78 de ani, dar și celebra Maria Zakharova care, deși are treabă doar cu politica externă, a fost invitată să prezinte un mesaj oficial. În altă poză o puteți vedea pe Zakharova întreținându-se chiar cu Ciprian Mega, iar eu am glumit cu părintele întrebându-l dacă rusoaica i-a pomenit în discuție pe Iohannis, Ciolacu sau Ciucă. El mi-a răspuns că nu, și mi-a întors gluma zicând că l-a întrebat totuși "cine-i Coldea"! De fapt, în discuția cu Zakharova s-a pus problema faptului că, în mod spectaculos, filmul românilor noștri reușește să participe în concurs, în ciuda faptului că Putin apare și înjurat în anumite scene, ceea ce e de neconceput în condițiile de cenzură maximală instituită pe această temă în Rusia.", a comentat imaginile Cozmin Gușă, un apropiat al lui Dorel Vișan, care face in cele ce urmează si o cronica de film:

"21 de rubini" este o sinteză excepțională a situației din România, dominată de către Statul Paralel și de condiția noastră de colonie, prezentarea filmului românesc în concurs va genera dezbateri importante, inclusiv de ordin geopolitic. Povestea producției se țese în jurul unei domnișoare procuror, aleasă de către SUA-UE ca să fie promovată reprezentându-le interesele oneroase, fiind însă prinsă în chingile presiunilor șefilor din serviciile secrete românești, și de-aici o serie de întâmplări și răsturnări de situație, ce relevă corect marasmul pe care-l provoacă și trăiesc șefii "coloniei numită România", alături de "supușii" lor aflați în căutare de soluții de viață într-un mediu concentraționar.

Distribuția și interpretarea actorilor este de excepție, de la cea internațională reprezentată prin Mickey Rourke, Anthony Delon, Elisabeta Pellini, la cea românească, unde îi veți regăsi pe Dorel Vișan, Magda Catone, Răzvan Vasilescu, Carmen Tănase, Manuela Hărăbor, Dana Rogoz, Adrian Văncică, Mihai Sandu Gruia, Constantin Dinulescu, ba chiar Loredana Groza și Daniel Buzdugan, respectiv Corina Moise, interpreta rolului principal.

Către finalul filmului, personajul lui Dorel Vișan, un fost primar corupt, pușcăriaș și învechit în rele, are un monolog extraordinar, cu valoare de lecție pentru noii potentați, prin care sintetizează jocul subteran puturos ce-a dus la decăderea societală a României. Marchez aici replica plastică prin care este descrisă complicitatea tuturor întru hoție, "Ne-ați prins la furat lemne din pădure, dar și voi v-ați încălzit la foc!", respectiv pe cea care sintetizează una dintre mărcile românești care ne-a retrogradat de-a lungul timpului: "Noi românii ne hrănim cu trădarea, domnișoara procuror!"