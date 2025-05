Cum investesc super bogații lumii pentru marea criza mondiala care va incepe in curand: Bunurile trebuie să îndeplinească o condiție esențială

În timp ce cumpărătorii obişnuiţi din segmentul de lux îşi reduc cheltuielile, cei mai bogaţi clienţi ai lumii continuă să investească în bijuterii rafinate, cu o condiţie: să provină de la cele mai exclusiviste mărci. Pe o piaţă în care prestigiul face diferenţa, doar numele cu greutate precum Cartier, Van Cleef & Arpels sau Buccellati reuşesc să atragă achiziţii consistente.

Această tendinţă se reflectă clar în cifre: Richemont, care deţine cele trei branduri, a raportat o creştere de 11% în vânzările de bijuterii în ultimul trimestru fiscal şi un plus de 8% pe întregul an - contrazicând declinul raportat de alţi jucători importanţi din industrie. LVMH, de exemplu, a anunţat vânzări stagnante în divizia de ceasuri şi bijuterii, în scădere cu 2% organic în primul trimestru din 2024, în ciuda portofoliului care include Tiffany & Co., Bvlgari şi TAG Heuer. Kering, grupul care controlează Boucheron şi Pomellato, a raportat o scădere generală a vânzărilor de lux, iar Burberry a dezamăgit investitorii cu rezultate slabe, mai ales în Asia. Contrastul este cu atât mai vizibil cu cât bijuteriile devin o alternativă mai frecventă de cumpărat decât ceasurile, care au început să piardă teren după pandemia de Covid-19.

Analiştii avertizează că ceasurile sunt percepute ca achiziţii pe termen lung, greu de repetat într-un interval scurt, în timp ce bijuteriile se bucură de o frecvenţă mai mare şi o integrare mai uşoară în stilul de viaţă cotidian al elitelor. Într-un peisaj economic tensionat, marcat de preţuri ridicate la aur, fluctuaţii valutare şi noi tarife comerciale, marile case de bijuterii evită majorările agresive de preţ, preferând să mizeze pe fidelizarea clientelei exclusive. Potrivit lui Luca Solca, analist la Bernstein, "bijuteriile au devenit mai atractive inclusiv în raport cu genţile de lux, ale căror preţuri au crescut mai mult anul trecut". Piaţa de lux nu se prăbuşeşte, ci se reconfigurează: consumatorii obişnuiţi devin prudenţi, în timp ce elitele globale continuă să cheltuiască, dar doar pentru produse cu pedigree incontestabil. În această nouă realitate, contează mai mult ca niciodată nu doar ce cumperi, ci cine a creat acel obiect.