Bărbat ridicat de Poliție după ce a scris pe Facebook că ar împușca cu mândrie c...ţii din USR, PNL, PSD şi UDMR, dar şi „toţi poponarii şi pe toate lesbiencele din ţara asta

Un bărbat este cercetat de poliţiştii din Ilfov şi a fost dus la audieri, după ce a scris pe Facebook că ar aprecia ocazia şi onoarea de a face curăţenie generală, împuşcând oamenii din USR, PNL, PSD şi UDMR, dar şi toţi poponarii şi pe toate lesbiencele din ţara asta. El a mai scris își va servi cu „mândrie" patria.

"Dacă mi se va da ocazia şi onoarea să îmi servesc patria, am să împuşc pe toţi c...ţii din USR, PNL, PSD, UDMR şi apoi am să împuşc pe toţi poponarii şi pe toate lesbiencele din ţara asta! Şi după ce fac curăţenie generală am să păstrez un singur glonţ pe care am să mi-l trag în cap la final, dar mândru de mine că am luat pe lumea cealaltă mii de c...aţi împuţiţi!", a scris pe Facebook un bărbat, al cărui nume de cont este Florin Dumitru. În acest moment mesajul nu mai apare pe pagina lui, dar mai are și alte postări xenofobe, anti-sistem, pro Călin Georgescu și pro Rusia. Poliţiştii s-au sesizat şi au demarat verificări, bărbatul fiind identificat.

„Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov s-au sesizat din oficiu, cu privire săvârşirea infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice, în cauza fiind întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări pentru stabilirea situaţiei de fapt şi de drept şi luarea măsurilor legale care se impun. Persoana în cauza a fost identificată si condusă la sediul Inspectoratului Judeţean Ilfov, fiind audiată chiar în aceste momente", a transmis IPJ Ilfov. Urmărirea penală se efectuează sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.