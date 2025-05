Profeția care a semănat teroare în Asia: Oamenii fug din calea Apocalipsei din 5 iulie. Turismul este în picaj după valul de anulări

O profeție bizară dintr-un manga japonez publicat acum peste două decenii a reușit, în 2025, ceea ce pandemia abia a zdruncinat: să sperie mii de turiști din Asia de Est și să le dea planurile de vacanță peste cap. Totul din cauza unei... viziuni desenate.

Volumul „Viitorul pe care l-am văzut" (The Future I Saw), semnat de artista Ryo Tatsuki și lansat în 1999, susținea că un dezastru major urma să lovească Japonia în martie 2011. Coincidență sau nu, fix atunci a avut loc cutremurul devastator de 9.0 grade în Tohoku, urmat de tsunamiul care a lovit centrala nucleară Fukushima. După această „revelație", Tatsuki a devenit o adevărată profetă pop în Asia. Iar în ediția completă a cărții, publicată în 2021, artista susține că următorul mare cutremur va avea loc pe 5 iulie 2025 - când o fisură se va deschide sub fundul mării dintre Japonia și Filipine, provocând valuri de trei ori mai mari decât cele din 2011.

Rezultatul? Panică. Și anulări. Turiști din China, Hong Kong, Thailanda și Vietnam și-au amânat vacanțele în Japonia. Agențiile de turism din Hong Kong spun că rezervările spre Japonia au scăzut cu 50% de Paște și se așteaptă la o scădere și mai mare în lunile următoare. CN Yuen, directorul unei agenții de turism din Hong Kong, a declarat pentru CNN că „oamenii spun că preferă să mai aștepte". Frica a devenit parte din peisaj. Pe lângă Tatsuki, și alți „profeți" au contribuit la isterie. Un medium japonez a „prezis" un cutremur devastator în zona golfului Tokyo pe 26 aprilie (care, evident, nu s-a întâmplat). Iar un celebru maestru feng shui din Hong Kong, Master Seven, le-a spus oamenilor să evite Japonia începând din aprilie.

Internetul asiatic e plin de clipuri virale care vorbesc despre „marele cutremur din 2025", în ciuda faptului că autoritățile japoneze au ieșit public și au explicat că nu există tehnologie capabilă să prevadă exact un seism. Unii turiști au rămas neclintiți. Vic Shing din Hong Kong, de exemplu, spune că își va continua planul de vacanță în Tokyo și Osaka în iunie: „Predicțiile cutremurelor nu au fost niciodată exacte. Iar Japonia are unul dintre cele mai bune sisteme de gestionare a dezastrelor."

Și are dreptate. În ciuda panicii, Japonia a înregistrat un număr record de 10,5 milioane de vizitatori în primul trimestru din 2025, inclusiv 2,36 milioane de turiști din China și aproape 650.000 din Hong Kong. Asta înseamnă că mulți nu se lasă intimidați de manga, mediumi sau feng shui. Totuși, guvernatorul prefecturii Miyagi - una dintre cele mai afectate în 2011 - avertizează: „Este o problemă serioasă atunci când zvonurile neștiințifice de pe rețelele sociale influențează turismul."

Japonezii sunt obișnuiți cu viața pe marginea prăpastiei geologice - trăiesc zilnic cu riscul de cutremure. Dar acum, superstițiile devin virale. Într-o lume în care TikTok, manga și astrologia devin surse de „informație", se pare că uneori ficțiunea poate zdruncina mai tare decât realitatea. Între timp, mesajul autoarei Ryo Tatsuki este unul ambiguu: „E bine că oamenii devin mai conștienți de riscul de dezastru, dar nu trebuie să se lase purtați de visările mele. Să acționeze în baza opiniilor experților." Un sfat care vine un pic cam târziu, cel puțin pentru turiștii care deja și-au anulat biletele.