In UK masinile electrice nu mai au voie sa fie promovate drept "emisii zero" pentru ca este o minciuna

In urma cu putin timp cativa producatori de automobile au fost dati in judecat in Marea Britanie pentru ca folosesc in continuare termenul de "emisii ZERO" care este complet eronat.

Toate masinile electrice fie ca sunt chinezesti, americane sau europene sunt masini care NU INTRA in categoria de emisii zero pentru ca in productia lor uzinele au poluat mult mai mult decat o fabrica care produce o masina diesel.

Poluarea reala a unei masini electrice este TOTALA din momentul productie sale ( baterii cu metale rare, proces rafinare litiu, anvelope mai scumpe pentru ca masinile sunt mai grele etc), iar eficienta sa la capitolul emisii de CO2 se vede doar in timp in sute de mii de km daca este alimentata de la o retea de chargere care are curent produs de energie verde.

In realitate in Europa, China si SUA 80% din energia electrica provine de la centralele care functioeneaza PE CARBUNI sau pe GAZ NATURA, adica poluarea masinii electrice este mult mai mare decat cea a unei masini diesel sau pe benzina.

Astfel, incepand cu acest an nici un producator de masini electrice NU MAI ARE VOIE sa-si promoveze produsele electrice drept masini cu EMISII ZERO!