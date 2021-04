Ministerul Mediului a făcut anunțul oficial pentru Rabla Clasic și Rabla Plus 2021

Rabla Clasic și Rabla Plus 2021. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor lansează miercuri, 21 aprilie 2021, programele RABLA CLASIC 2021 și RABLA PLUS 2021, informează instituția într-un comunicat de presă.

„Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează miercuri, 21 aprilie, începând cu ora 9.00, evenimentul de lansare a programelor Rabla Clasic și Rabla Plus pentru anul 2021. Acțiunea va avea loc în fața sediului MMAP și va marca, de asemenea, startul etapei finale a competiției Best Electric Car in Romania 2021, organizată în premieră de AutoExpert Media. Toate modelele electrice participante în competiție vor fi prezente la eveniment. Reprezentanții presei interesați să participe sunt așteptați începând cu ora 08.45. Recomandăm ca toți participanții să poarte măști și mănuși de unică folosință ca măsuri de protecție anti Covid-19."

Ediția din 2021 a programului „Rabla Clasic" va avea un buget total de 440 milioane lei, cu 35 milioane lei mai mare decât în 2020, permițând achiziția a peste 55.000 de autovehicule noi, mai puțin poluante. Pentru acest an, în cadrul programului „Rabla Clasic", va fi majorată atât prima de casare - de la 6.500 lei la 7.500 lei, cât și ecobonusul pentru tehnologia hibrid - de la 2.500 lei la 3.000 lei, precum și ecobonusul GNC/GPL/emisii sub 96 de grame CO2/km, de la 1.000 lei la 1.500 lei. Suma maximă ce va putea fi decontată din costurile unei mașini noi prin „Rabla Clasic" poate ajunge la circa 2.250 euro, în condițiile în care ecobonusurile pot fi combinate între ele și adăugate la prima de casare.

Pe de altă parte, programul „Rabla Plus" are un buget de 400 milioane lei, cel mai mare de la lansare, DUBLU față de anul anterior! În 2021 se păstrează neschimbată cea mai mare primă din Europa pentru mașinile electrice, de 10.000 euro pentru „FULL ELECTRIC" și de 4.500 euro pentru mașini HIBRIDE PLUG-IN, dar nu mai mult de 50% din valoarea autovehiculului nou. Pe baza bugetului alocat în 2021, prin „Rabla Plus" vor putea fi cumpărate până la 6.600 de mașini electrice 100% și circa 5.000 mașini hibride plug-in, informează Ministerul Mediului.