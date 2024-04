Profesorul emerit al Universitatii de Medicină din Osaka, Masayasu Inoue, are o reactie inedita intr-un moment crucial pentru Japonia, cand sute de mii de oameni protesteaza in strada impotriva Trataului privind Pandemiile al OMS, sustinuti de milioane de japonezi de pe intreg teritoriul, conform sondajelor.

Prezentam in cele ce urmeaza o scurta dar importanta declaratie a profesorului Masayasu Inoue, in traducerea lui Aurelian Popa, care are mai multe comentarii legat de subiect pe canalul sau de Telegram. Declaratia completa a profesorului mai jos, la finalul articolului:

"Va mulțumesc foarte mult pentru că mi-ati oferit această oportunitate valoroasă de a-mi transmite mesajul despre încălcarea drepturilor omului în timpul COVID-19.

Numele meu este Masayasu Inoue, profesor emerit al Facultăţii de Medicină a Universităţii din Osaka. Specialitatea mea este Patologia Moleculară și Medicina.

Pandemia a fost folosită ca pretext fals de către OMS pentru a stimula vaccinarea tuturor popoarelor din lume. A fost stabilit un plan pentru a scurta timpul de dezvoltare a vaccinurilor, care de obicei durează mai mult de zece ani la mai puțin de un an. Operațiunea Warp Speed. Această operațiune a fost folosită pentru a acoperi concepțiile greșite ale vaccinurilor genetice. Sub pretextul economisirii timpului, a fost selectată o metodă extrem de periculoasă.

Adică, injectarea intramusculară a genelor virale pentru a produce proteine ​​​​toxice direct în țesuturile umane pentru a stimula sistemul imunitar. Deoarece aceasta este o metodă complet nouă și o metodă greșit concepută, care nu s-a aplicat niciodată înainte în istoria omenirii, este imposibil, prin urmare, pentru majoritatea medicilor să dea consimțământul informat corespunzător. Cu toate acestea, din cauza campaniilor iresponsabile guvernamentale și media de promovare a vaccinurilor, 80% dintre japonezi au fost vaccinați."