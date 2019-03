Catalin Botezatu a facut o criza de nervi cand a auzit ca Bianca Dragusanu ar fi fost batuta de fostul iubit!

Creatorul de moda a spus de nenumarate ori ca Bianca Dragusanu este una dintre femeile care l-au marcat si cu care si-ar fi dorit, la un moment dat, sa se casatoreasca.

Mai mult decat atat, in ultimii ani, Bote a devenit aparatorul principal al fostei prezentatoare tv in momentele in care aceasta a fost atacata din toate directiile si tradata de prieteni buni.

"Bianca este una dintre cele mai bune femei pe care le-am cunoscut. Are un suflet extraordinar si este foarte sensibila. Sufera cand se cearta cu cineva. Mi-a plans in brate de multe ori dupa diferite divergente avute cu oameni pe care i-a ajutat. Ea se macina mult cand este atacata gratuit, chiar daca nu o arata. Am mai remarcat de la inceput la ea si ca este o fata inteligenta si ambitioasa. Si uite ca a reusit sa faca tot ce si-a propus. Am iubit-o mult, iar acum suntem foarte buni prieteni", a spus Bote acum ceva timp. Recent, indragitul designer a rabufnit dupa ce a auzit ca Bianca ar fi fost agresata de fostul ei iubit.

"Mai, eu nu stiu ce naiba se intampla in societatea asta! Vad femei care se bucura ca Bianca ar fi fost agresata! Romania ocupa un loc fruntas in topul tarilor cu cele mai multe cazuri de violenta domestica si, culmea, radem si improscam cu noroi cand auzim de o agresiune, in loc sa fim revoltati. Nu conteaza ca victima e vedeta sau o necunoscuta...Asa ceva nu ar trebui tolerat! E adevarat ca Bianca este agresiva verbal cand se enerveaza, dar nimeni, absolut nimeni nu are dreptul sa ridice mana asupra ei. Si, in general, asupra unei femei. Indiferent ca esti iubit, sot, tata sau frate trebuie sa stii ca e un sacrilegiu sa dai intr-o femeie!!!", a declarat Catalin Botezatu.